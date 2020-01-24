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Deprem Uzmanı Prof. Şükrü Ersoy'dan Elazığ depremi açıklaması; Yer kabuğu kırılmış olabilir

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem ile ilgili deprem uzmanı Prof. Şükrü Ersoy çok önemli bir açıklamada bulunarak depremden dolayı yer kabuğunun kırılmış olabileceğini belirtti.

24 Ocak 2020 Cuma 21:38
Deprem Uzmanı Prof. Şükrü Ersoy'dan Elazığ depremi açıklaması; Yer kabuğu kırılmış olabilir

Elazığ'da şiddetli olarak hissedilen ve peş peşe yaşanan depremlerle ilgili deprem uzmanlarından korkutucu boyutta açıklamalar geldi. 6.8 şiddetinde ki depremin ardından yaşanan artçılar sonra 5.4 şiddetinde de sallanan Elazığ'da yer kabuğunun kırılmış olabileceğini belirtildi.

Deprem Uzmanı Prof. Şükrü Ersoy, yaptığı açıklamada bu depremlerin çok önemli olduğunu ve yer kabuğunun kırılmış olam ihtimali varsa enerji boşalması yaşandığını kaydederek şöyle konuştu:

"Elazığ'da daha önce bir deprem olmuştu. Bu bölgenin kritik olduğunu söylemiştim. Doğal yolu fay hattının gerilimi yüksek bir bölge. Böyle bir depremin olabileceği hakimdi. Doğu Anadolu'da uzun süreden beri bir deprem yoktu. Beklenen bir depremdi. Ama bu deprem önemli. Yer kabuğunu kırmış olabilir. Bu anlamda da büyük bir enerji boşalmıştır. Bir iki evde hasar olmaması net bilgi göstermez. Ciddi bir hasar vardır. Umarım ölümler yoktur. Alüvyon bir zemin üzerinde. Özellikle kırsaldaki evler ciddi zarar görmüş olabilir. Manisa gibi bir durum olmaz. Büyüklükten dolayı can kayıpları olmuş olabilir. Bu yüzden müdahalelerin ciddi olması gerekir. Bir de hasar görmüş evlere vatandaşların girmemesi gerekir. Artçılar olacak. Sokaklarda da evlerin hemen önünde değil açık alanlarda olmaları gerekir"

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