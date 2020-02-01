Deprem vergileri nereye harcandı? İletişim Başkanlığı video ile anlattı!

Elazığ'da meydana gelen ve büyük bir yıkıma neden olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar ve muhalefet tarafınadn deprem vergileri tartışması alevlenmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise söz konusu sorulara karşılık olarak son 17 yıldaki deprem harcamaları ile ilgili bir paylaşım yaptı.

İleitişim Başkanlığı tarafından yapılan videolu anlatımda, "Son 17 yılda 6 büyük deprem yaşanan ülkemizde, eğitim, sağlık, ulaştırma, kentsel dönüşüm, turizm, güvenlik, adalet, afet ve acil yardım, sanayi altyapısı gibi birçok alanda deprem yardım ve yatırımları artarak devam ediyor. Çünkü biz, birlikte Türkiyeyiz" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün partisinin il başkanlarıyla bir toplantı yapmış ve konuşmasında "Deprem paraları harcandığı gibi milli bütçeden paralarla birlikte Van'ı ayağa kaldırdık. Bugünkü Bingöl'ü biz inşaa ettik." yanıtını vermişti.

