Yakalanan şüpheliler ile ilgili yürütülen soruşturmada A.Y.’nin 21’i hırsızlıktan olmak üzere 26, A.C.Y.’nin ise 10’u hırsızlıktan olmak üzere suçluluk kaydının olduğu belirlendi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 23:25
Depremde hasar gören binada hırsızlık yapan iki şüpheli yakayı ele verdi
Elazığ'da 24 Ocak tarihinde depremde hasar gören binada hırsızlık yapan iki şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtiliyor.
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