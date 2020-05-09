Depremde hasar gören binada hırsızlık yapan iki şüpheli yakayı ele verdi

Elazığ’da 24 Ocak günü yaşanan deprem sonucunda orta derecede hasar görmüş olan binanın kalorifer peteğini çaldığı belirlenen iki kişi suçüstü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen ihbarın akabinde harekete geçerek kaçmaya çalışan zanlıları suçüstü yakaladı.

Yakalanan şüpheliler ile ilgili yürütülen soruşturmada A.Y.’nin 21’i hırsızlıktan olmak üzere 26, A.C.Y.’nin ise 10’u hırsızlıktan olmak üzere suçluluk kaydının olduğu belirlendi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 23:25