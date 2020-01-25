İstanbul
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
122142
ALTIN
300.092
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7691
EURO
6.5530

Depremden 20 saat sonra mucize kurtuluş! 65 yaşındaki Ayşe teyze böyle çıkarıldı

Elazığ'da meydana gelen ve en çok hasar gören Mustafapaşa mahallesinde yıkılan Kalay Apartmanı'nda depremden 17 saat sonra ekipler enkaz altından Hatun Yamış'ı çıkarmışlardı. AFAD ekipleri çalışmaları hızlandırdılar ve aynı yerden depremin 20. saatinde 65 yaşındaki Ayşe Yıldız'a da el uzatarak enkazdan sağ olarak çıkardılar.

25 Ocak 2020 Cumartesi 17:48
Depremden 20 saat sonra mucize kurtuluş! 65 yaşındaki Ayşe teyze böyle çıkarıldı

Dün akşam saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken enkaz altından mucize kurtuluş haberleri gelşiyor. Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve 22 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrasında şu ana kadar 40 kişinin enkazlardan çıkarıldığığı belirtildi.

Depremden en çok hasar alan yerlerden biri olan Mustafapaşa mahallesinde ise yıkılan Kalay apartmanında başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarında depremden yaklaşık 17 saat sonra Hatun Yamış isimli bir kadın çıkartığı haberi geldi. Hemen onu ardından ise aynı yerde yapılan çalışmaların 20. saatine 65 yaşındaki Ayşe Yıldız'da kurtarıldı.

Depremden 20 saat sonra mucize kurtuluş!

Ayşe Yıldız'ın eşi Hüseyin, oğlu Onur, kızı Büşra ve annesi Hanım Yıldırım ile birlikte enkazın altında olduğu ve kurtarıldıktan sonra yapılan sağlık taramasında sağlık durumunun iyi yönde olduğu bildirildi.
 

Anahtar Kelimeler:
Elazığ Depremi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB Bakanı Selçuk, Elazığ'daki okul durumlarını yerinde inceledi
MEB Bakanı Selçuk, Elazığ'daki okul durumlarını yerinde inceledi
Haluk Levent ve AHBAP’tan Elazığ için önemli uyarı!
Haluk Levent ve AHBAP’tan Elazığ için önemli uyarı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesi Elazığ'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesi Elazığ'da
Deprem çantasında neler konulur? Deprem çantasını nasıl hazırlamak gerekir?
Deprem çantasında neler konulur? Deprem çantasını nasıl hazırlamak gerekir?
AFAD görevlisi enkaz altındaki kadını telefonla sakinleştirdi
AFAD görevlisi enkaz altındaki kadını telefonla sakinleştirdi
Ordu’dan Elazığ’a gelen yardım paketindeki ağlatan not!
Ordu’dan Elazığ’a gelen yardım paketindeki ağlatan not!

Popüler Haberler

Kramp nasıl olur? Kramp nedir neden olur? Krampın geçmesi için öneriler
2020 Vekalet verme ücreti ne kadardır? 2020 Noter vekalet ücreti hesaplama
Zümrüdüanka ne demek? Zümrüdüanka anlamı nedir? Anka kuşu efsanesi ve hikayesi
Üniversite ikinci öğretim nedir? ne anlama geliyor? İkinci öğretim ile birinci öğretim farkları nelerdir?
Üniversiteyi kazanıp kaydını yaptırmayanların puanı düşer mi?
Zümrüdüanka nerede çekiliyor? Zümrüdüanka'nın çekildiği konak nerededir?
Zümrüdüanka dizisi oyuncuları kim kimdir? Zümrüdüanka dizi oyuncuları ve karakterleri
Youtube Music aboneliği ve üyeliği nasıl iptal edilir? Youtube Music iptal işlemleri
Kadınlar nasıl asker olur? Kadın asker olmak için şartlar
Nöbetçi noter sorgulama 25 Ocak Cumartesi il il açık olan nöbetçi noter sorgulama listesi
PTT kargo gönderim ücretleri ne kadardır? 2020 PTT yurt içi ve yurt dışı kargo gönderim ücretleri
Cuma mesajları kısa SMS ve resimli Cuma Mesajları 24 Ocak Cuma
Sigortam yatırılıyor mu? Sigortam tam yatıyor mu? Sigorta sorgulama
Trt Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin konusu ve oyuncuları
Nöbetçi noter sorgulama 25 Ocak 2020 Cumartesi illere göre nöbetçi noterlerin listesi
2020 yurt dışında yaşayan gurbetçiler yeni kimlikleri nasıl alacak?
Araçlarda ne zaman hangi bakımlar yapılmalıdır? Arabalarda yapılacak günlük, haftalık, aylık ve yıllık bakımlar
Ünlü oyuncu Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli kaç yaşında ve nereli?
Zümrüdüanka dizisi tekrar bölümleri hangi günler yayınlanıyor?
Star TV Babil dizisi konusu ve oyuncuları
Kandilli Rasathanesi nedir? Kandilli Rasathanesi ne iş yapar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.