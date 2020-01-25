Depremden 20 saat sonra mucize kurtuluş! 65 yaşındaki Ayşe teyze böyle çıkarıldı

Dün akşam saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken enkaz altından mucize kurtuluş haberleri gelşiyor. Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve 22 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrasında şu ana kadar 40 kişinin enkazlardan çıkarıldığığı belirtildi.

Depremden en çok hasar alan yerlerden biri olan Mustafapaşa mahallesinde ise yıkılan Kalay apartmanında başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarında depremden yaklaşık 17 saat sonra Hatun Yamış isimli bir kadın çıkartığı haberi geldi. Hemen onu ardından ise aynı yerde yapılan çalışmaların 20. saatine 65 yaşındaki Ayşe Yıldız'da kurtarıldı.

Ayşe Yıldız'ın eşi Hüseyin, oğlu Onur, kızı Büşra ve annesi Hanım Yıldırım ile birlikte enkazın altında olduğu ve kurtarıldıktan sonra yapılan sağlık taramasında sağlık durumunun iyi yönde olduğu bildirildi.

