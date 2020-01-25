Depremden evlerine girmeyen Elazığ halkı geceyi sokaklarda geçirdi

Elazığ'da meydana gelen ve yıkıma yol açan 6,8 büyüklüğündeki depremden dolayı sokakta kalan vatandaşlar artçı sarsıntıların da devam edtmesi sebebiyle evlerine giremeyerek geceyi sokakta geçirdiler.

Evleri güvenli olmadığı için dışarıda kalan vatandaşlar, kentteki spor ve konferans salonları, kent meydanları, park ve bahçelere sığınırken Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesine ait Yakup Kılıç Spor Salonu'nun kapıları depremzedelere açıldı. Burada soğuktan korunmaya çalışanlara battaniye dağıtıldı ve sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Ailesiyle spor salonuna sığınan Kürşat Altık, sarsıntı anında büyük bir panik yaşadıklarını söyleyerek, "Depremin bitmesini bekledik ama bitmeyince 5. kattan aşağı inmek zorunda kaldık. Bir süre buraya sığındık, sonra tekrar eve gittik ancak artçı şoklar olunca tekrar buraya gelmek zorunda kaldık. Allah beterinden saklasın, tüm Elazığlılara geçmiş olsun." diye konuştu.

Emre Tokkay isimli bir depremzede ise everi güvenli olmadığı için gece kent meydanına kalmak zorunda olduklarını söyleyerek bugüne kadar böyle depremle hiç karşılaşmadıklarını belirtti.

Hatun Göçer ise depremde evlerinde hasar oluştuğunu ve bu yüzden evlerine giremediklerini belirterek, "Şiddetli bir deprem oldu, eve giremedik. Evimin duvarları yıkıldı, tuğlalar kırıldı. Deprem olduğundan beri dışarıdayız." dedi.