Depremzedelere verilecek destek miktarı belli oldu! Bakan Soylu 41 bin lira olarak açıkladı

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 büyüküğündeki depremin ardından günlerdir yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, depremde evlerini kaybedeb vatandaşlar için de İçişleri Bakanlığı verilecek olan destek miktarı ile ilgili çalışmaların tamamlandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ağır hasarlı evlerde oturan vatandaşlara toplam 41 bin lira yardımda bulunulacağını söyledi.

Depremzedelere yapılacak yardımlarla ilgili bilgiler veren Bakan Soylu, bölgeye toplamda 24 milyon TL destek gönderildiğini açıklayarak yıkılan köy evleri için de devletin 16 bin lira ödenek çıkardığını belirtti.

Bakan Süleyman Soylu açıklamasında, ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira verileceğini bildirirken orta hasarlı ev sahiplerine de 5 bin lira ödenek verileceğini duyurdu. Bakan Soylu ayrıca depremzedelere 27 bin liraya kadar uzun vadeli faizsiz güçlendirme kredisi verileceğini de kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında ayrıca şunları da söyledi:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hasar tespit çalışmalarını gerçekleştiriyor. Adalet binalarımız hizmetlerini veriyor. Gençlik ve Spor Bakanımız da burada ve spor tesislerini hizmete açtılar. 3 yurtta sorun söz konusu değil, bazılarında sıvaların dökülmesi var.

Yaklaşık 4 bin 800 personel hizmet vermektedir. Teknik, profesyonel personeldir. Vatandaşlarımız evlerine girmekte zorlanıyorlar. Biz de bu tavrı doğru ve anlayışla kabul ediyoruz. Biz de bir an önce tespitlerin yapılması için çalışıyoruz. Bizim vatandaşlardan talebimiz şu; 45 barınma merkezimiz var. Okullarımız açık. Spor salonlarımız açık. Gençlik merkezlerimiz, taziye evlerimiz açık. 50 yakın kıraathane açık. İl Özel İdaremize ait Elazığ'da geçici konaklama merkezi 1000 konteynır, 1000 ailenin barınacağı 10 gün içinde sevkini başlatıyoruz. Malatya'da 5 bin kişilik konteynır kentimiz var. Oralar da hazırlanıyor."

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