Dev şehir hastaneleri Başakşehir Çam ve Sakura hizmete girdi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımın hız verilen Başakşehir Çam ve Sakura şehir hastaneleri hizmete açıldı.

Dev şehir hastaneleri Başakşehir Çam ve Sakura hizmete girdi
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Koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık alanında atılan adımlar hızlandıran hükümet bugünde yapılan tören ile birlikte ilk etabı 20 Nisan tarihinde açılan Başakşehir Çam ve Sakura hastanelerinin diğer kısmını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin de katılımıyla açtı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: 

"Sayın Abe ile beraber açılışını yaptığımız şehir hastanesinin ülkemiz, milletimiz ve güzel İstanbul için hayırlı olmasını diliyorum. Abe'ye iştirak ettiği için ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu muhteşem eserin inşasında emeği, alın teri bulunan herkese teşekkür ediyorum. Bugün köklü Türk-Japon dostluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz. Hastanenin adını iki ülke iş birliğine yaraşır şekilde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik. Çevresindeki 15 dönümlük alanı binden fazla çam ve kiraz çiçeği sakura ağacı ile donattık. Bu bizim özellikle dostluğumuzun kalıcı olmasını sembolize eden adımlar oluyor. Türk-Japon iş birliğinin de bir ifadesidir. 789 bin metrekare arsa alanına kurulu, 1 milyon 21 bin kapalı alanı ile bu hastane dünyanın sayılı hastaneleri arasına girmiştir.

"GÜNLÜK 35 BİN AYAKTAN HASTA ALINACAK"

Toplam 107 branşta hizmet verecek hastanede günlük 35 bin ayaktan hasta alınmasını, 500 özellikli ameliyat yapılmasını planlıyoruz. İstanbul Havalimanı'na yakınlığı ile yabancı misafirlere de hizmet verecektir. Artık İstanbul uluslararası bir sağlık merkezi durumuna gelmiştir. 

İlaç noktasında adil bir noktada paylaşacaklarını ifade etmesi Türkiye'yi de bu kapsamda ifade etmesi. Kendisine şahsım ve milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Sağlık sistemlerinin çöktüğü bir dönemde Türkiye ve Japonya örnek bir başarı sergiliyor. Dün itibarıyla günlük vaka sayımızı 1000'in altına düşürdük, diğer göstergelerde de olumlu gelişme var. İlaç, maske, koruyucu malzemeler ve tıbbi teçhizat konusunda hamdolsun hiçbir eksiğimiz bulunmuyor. Dost ve kardeş ülkelere yardım göndermeye devam edeceğiz. 82 ülkeye tıbbi malzeme ve maske gönderdik. Elimizdeki tüm imkanları insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz. 

Bizim erguvan gibidir sakura, çam çok sağlıklıdır, 4 mevsim diridir. Ağırlıklı olarak firmadan bir ricada bulundum. Ne kadar ladin bulursan buraya getir ve burası adeta çam ormanı haline dönüşsün. Kendileri de şu anda Türkiye'nin neresinde ladin varsa topluyor.

Yeni belediye başkanının 'maalesef yapamayız, imkanımız yok' dediği yol, metro konusunda talimatım ile Bakanlığa verdik. Metroyu da 1-1,5 yıl içinde metroyu da bitimek suretiyle bütün vatandaşımız buraya metro ile gelme imkanına sahip olacaklar. Ulaşım sorunu da böylece çözülmüş olacak."

JAPON BAŞBAKANI ABE'DEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Törene video konferans yöntemiyle katılan Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin açıklamaları:

Geçen günkü telefon görüşmesinde sayın Erdoğan tarafından video konferans ile katılmak üzere hastanenin resmi açılış törenine davet edildim. Bana bundan 7 yıl önce Marmaray'ın açılışına sayın Erdoğan ile katıldığımı hatırlattı. Koronavirüs nedeniyle bugün İstanbul'u ziyaret ederek tören yerinde olmam mümkün olmadı fakat böylece video ile katılabilmekten büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye Erdoğan’ın güçlü önderliğinde koronavirüsle mücadele etti. Türkiye'ye derin saygı duyuyorum. Japonya’da geliştirilen ve koronavirüs olarak bir umut olabilecek ilaçtan Avigan ilacından bahsedersek bu ilacı Türkiye’ye de bağışlıyoruz. 60'dan fazla ülkeye yardım eden Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Çeşitli alanlarda Türkiye ile de iş birliği yapmak isteriz. 

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 14:53

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