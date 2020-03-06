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Devam eden mülteci krizinde bir insanlık dramı daha!

Avrupa hayaliyle yola çıkan 75 sığınmacı İzmir'in Çeşme ilçesinde botla denize açıldıktan sonra yardım istemek zorunda kaldı. Gelen yardım çağrısı üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sığınmacıları kurtardı.

06 Mart 2020 Cuma 13:19
Devam eden mülteci krizinde bir insanlık dramı daha!

Mülteci kriziyle birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Ege Denizi'ndeki devriye çalışmalarını arttırdı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri devriye sırasında  Eşek Adası açıklarında bir lastik bottaki sığınmacılardan gelen yardım çağrısı üzerine bölgeye hareket etti.Bottaki 48 sığınmacıyı kurtaran ekipler, devriye görevi sırasında Karaada açıklarında içinde 27 sığınmacının bulunduğu bir lastik bot daha tespit etti.
Karaya çıkarılan Suriye, Afgan ve Afrika ülkeleri kökenli 75 sığınmacıya battaniye ve gıda yardımı yapıldı.

Son Güncelleme: 06.03.2020 13:27
Anahtar Kelimeler:
Mülteci
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