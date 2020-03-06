Devam eden mülteci krizinde bir insanlık dramı daha!

kriziyle birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Ege Denizi'ndeki devriye çalışmalarını arttırdı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri devriye sırasında Eşek Adası açıklarında bir lastik bottaki sığınmacılardan gelen yardım çağrısı üzerine bölgeye hareket etti.Bottaki 48 sığınmacıyı kurtaran ekipler, devriye görevi sırasında Karaada açıklarında içinde 27 sığınmacının bulunduğu bir lastik bot daha tespit etti.Karaya çıkarılan Suriye, Afgan ve Afrika ülkeleri kökenli 75 sığınmacıya battaniye ve gıda yardımı yapıldı.