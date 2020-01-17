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Devlet Bahçeli'den MHP'li Milletvekile anlamlı hediye

Genel Başkan Devlet Bahçeli, koleksiyonunda bulunan klasik otomobillerinden birini MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş'a hediye etti. Karataş, bu anlamlı hediye karşısında 'Ömrüm boyunca gururla emanetimde mahfuz tutacağım' diye açıklama yaptı.

17 Ocak 2020 Cuma 13:55
Devlet Bahçeli'den MHP'li Milletvekile anlamlı hediye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobil koleksiyonunda yer alan ve en değer verdiği otomobillerden biri olan Mercedes'ini MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş’a hediye etti.

Devlet Bahçeli'den MHP'li Milletvekiline anlamlı hediye

06 BJK 006 özel plakalı Mercedes marka spor otomobili Genel Merkez binasının otoparkında Bahçeli’den teslim Mehmet Bülent Karataş, teslim anında çekilen fotoğraflarını da resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Devlet Bahçeli'den MHP'li Milletvekiline anlamlı hediye

Karataş paylaşımında; "Lider dünü özümsemiş engin bir hafıza, bugünü gelecekle buluşturan dev bir meşaledir. Allah başımızdan eksik etmesin, şahsımı layık görüp bugün tarafıma vermiş olduğu hediye ömrüm boyunca gururla emanetimde mahfuz tutacağım bir (maddi-manevi) değerdir. Şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

MHP Lideri Bahçeli, geçtiğimiz yıl da "Mustang" marka klasik otomobilini, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a hediye etmişti.

Anahtar Kelimeler:
Devlet BahçeliMhp IstanbulBülent KarakaşMercedes Otomobil
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