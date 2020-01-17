Devlet Bahçeli'den MHP'li Milletvekile anlamlı hediye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobil koleksiyonunda yer alan ve en değer verdiği otomobillerden biri olan Mercedes'ini MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş’a hediye etti.

06 BJK 006 özel plakalı Mercedes marka spor otomobili Genel Merkez binasının otoparkında Bahçeli’den teslim Mehmet Bülent Karataş, teslim anında çekilen fotoğraflarını da resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Karataş paylaşımında; "Lider dünü özümsemiş engin bir hafıza, bugünü gelecekle buluşturan dev bir meşaledir. Allah başımızdan eksik etmesin, şahsımı layık görüp bugün tarafıma vermiş olduğu hediye ömrüm boyunca gururla emanetimde mahfuz tutacağım bir (maddi-manevi) değerdir. Şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

MHP Lideri Bahçeli, geçtiğimiz yıl da "Mustang" marka klasik otomobilini, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a hediye etmişti.