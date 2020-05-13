Devlet memurları için mayıs ayı maaş e-bordrosu yayımlandı

Kamu çalışanlarının Mayıs ayında alacakları maaş,ek ödeme,tazminat vb gibi ödeme kalemlerinin bulunduğu mayıs ayı maaş bordroları e devlet üzerinde yayımlandı.

E-BORDO NEDİR?

Kamu çalışanlarının maaş bilgilerini internet üzerinden sorguladıkları ve çıktı alabildikleri sisteme e-Bordro denilmektedir.

E-BORDRO GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?

Öncelikle www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama linki üzerinden sisteme giriş yapmanız gerekir. E-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra E-Bordro sorgulama sayfası üzerinden ilk adım olarak 'Yıl Seçiniz' butonunu kullanarak görüntülemek istediğiniz yılı seçin. İkinci adım olarak ise 'Ay Seçiniz' butonu üzerinden görüntülemek istediğiniz bordro döneminin ayını seçiniz. Son olarak da 'Sorgula' butonunu kullanarak bordronuzu sorgulayabilirsiniz

MAYIS AYI MAAŞ BORDROSU İÇİN TIKLAYIN.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 23:42