Devlet Personel Başkanlığı resmi internet adresi kapandı! Devlet personel alımı ve kamu iş ilanlarının yeni adresi

Devlet Personel Başkanlığı Sayfası Kapandı

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre DBP’nin resmi intenet sitesi kapandı. Devlet Personel Başkanlığı resmi intenet sitesinde kamu ilanları yayınlanıyordu. İntenet sitesinin kapandığı ve ilanların nereden bakılacağı açıklandı.

Kamu İlanlarının Adresi Değişti

Devlet Personel Başkanlığı tarafından açıklanan habere göre resmi intenet sitesi kapatıldı. Sadece iş haberlerinin olacağı yeni bir sayfa açıldığı duyurusu yapıldı. Kamu ilanları ile ilgilenecek olan Bakanlık artık Çalışma Bakanlığı olacak.

Devlet Personel Başkanlığı duyurusu şu şekilde oldu:

T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Duyuru

E-Uygulama sistemi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı “www.ailevecalisma.gov.tr” intenet sayfasındaki “Hızlı Erişim” bölümünde yer alacaktır. E-Uygulama sistemine daha önce yetkilendirilmiş personel artık Bakanlığımızın https://kamueuygulama.ailevecalisma.gov.tr/ adresi üzerinden giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirmeye devam edecektir.

Kamu Personeli Alım İlanları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı intenet sayfası üzerinden erişilen http://kamuilan.ailevecalisma.gov.tradresinde merkezi olarak yayımlanmaya devam edecektir.

“www.dpb.gov.tr” adresindeki içerikler süreç içerisinde www.ailevecalisma.gov.tr adresine taşınacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."