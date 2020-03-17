Dezenfektan üreten sahtecilere baskın! 4 kişi yakalandı

Tüm dünyanın mücadele altında olduğu yeni tip koronavirisü (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlar tedbir amaçlı hijyen ve dezenfektan ürünlerine yoğun talep gösterdiler. Durumu fırsata çevirenler ise sahte dezenfektan üretip piyasa sürmeye başladışar. Bu ürünleri sağlıksız ortamda üretilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşan Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Başlatılan çalışma sonucunda ise polis daha önce hakkında kaçakçılık suçu olduğunu tespit ettikleri S.Ö.'nün önderliğinde F.Y., Ö.Ş., O.A.D. ve B.A.K. isimli kişilerin ortak hareket ederekini yaptıkları sahte dezenfektan ürünleri piyasaya ‘orijinal’ görünümü vererek satmaya çalıştıklarını tespit etti.

Belirledikleri adrese baskın düzenleyen ekipler, sahte üretimde kullanılan 2 konteyner ve kullandıkları 2 araçta arama yaptılar. Yapılan aramada ise 325 litre sahte etil alkol katkılı el dezenfektanı, 75 litre etil alkol, 3 litre gliserin, 10 litre yeşil ve turuncu renkli kimyasal sıvı madde, 1 alkol derece ölçer cihazı, 1 plastik bidon imalat kalıbı, 40 boş bidon, 4 bin 245 plastik bidon kapağı, 1160 hologram, 1356 çeşitli markalara ait etil alkol etiketi, 700 bidon tıpası, 2 huni, 2 hortum ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar ise emniyete getirilerek sorguya alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

