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Dikkat! Maske ve eldiven atıklarına düzenleme geldi

Korona virüs ile mücadele kapsamında kullanımı artan maske ve eldiven atıkları ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığından önemli bir düzenleme geldi. Düzenlemeye göre maske ve eldiven atıkları diğer atıklara karıştırılmayacak.

08 Nisan 2020 Çarşamba 13:51
Dikkat! Maske ve eldiven atıklarına düzenleme geldi

Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum'dan maske ve eldiven atıkları ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum ;

"Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının bertarafına yönelik farklı ülkelerdeki uygulamaları da inceleyerek yeni tedbirler aldık. Bu atıkların bertarafında ‘72 SAAT’ kuralı getiriyoruz." 

"Ev ve işyerlerinde kullanılan maske ve eldiven atıkları, ağzı kapatılarak iç içe iki torbaya konularak, en az 72 saat süreyle insan temasından uzak bir bölümde bekletildikten sonra "evsel atık" olarak belediyeye teslim edilecek."

"Sağlık kuruluşlarının karantina bölümleri ile karantina birimi olarak belirlenen yerlerde oluşan atıklar “tıbbi atık” olarak yönetilecek ve diğer atıklar ile karıştırılmaması sağlanacak."dedi.

Son Güncelleme: 08.04.2020 14:02
Anahtar Kelimeler:
ELDİVEN ATIKMASKE ATIK
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