Dikkat! Maske ve eldiven atıklarına düzenleme geldi

Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum'dan maske ve eldiven atıkları ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum ;

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"Ev ve işyerlerinde kullanılan maske ve eldiven atıkları, ağzı kapatılarak iç içe iki torbaya konularak, en az 72 saat süreyle insan temasından uzak bir bölümde bekletildikten sonra "evsel atık" olarak belediyeye teslim edilecek."

"Sağlık kuruluşlarının karantina bölümleri ile karantina birimi olarak belirlenen yerlerde oluşan atıklar “tıbbi atık” olarak yönetilecek ve diğer atıklar ile karıştırılmaması sağlanacak."dedi.