Dilek Yazgan olayında yeni gelişmeler yaşanıyor

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol programında ilginç bir olay yaşandı. Programda Dilek Yazgan’ın eşi karısını bulmak için katılmıştı. Programda Dilek Yazgan’ın tavukçu ile ilişkisi olduğu ve onunla kaçtığı öğrenildi.

Babası da istemedi

Bir haftadır ortada olmayan Yazgan’ın sevgilisiyle birlikte kaçtığı öğrenildi. Esra Erol programında Dilek Yazgan, eşi ve çocuklarıyla yüzleşti. Kadının ailesi eve dönme çağrısında bulundu ancak Dilek Yazgan boşanmak istediğini artık kendi hayatını yaşamak istediğini söyledi. Dilek Yazgan’ın bu açıklamalarının yanı sıra kaçtığı sevgilisini açıklama yaptı. Kadının sevgilisi çocukların videosunu izlediğini ‘geri gelmesin, istemiyorum’ demişti. Aynı kişi bir sonraki gün yazılan notun kendisine ait olmadığını belirtmesi üzerine sunucu Esra Erol tepkisini ortaya koydu.

Canlı yayında yaşanan şok gelişmelerin yanı sıra Dilek Yazgan’ın babası sert açıklamalarda bulundu. Dilek Yazgan’ın babası kızına yaptıklarından utanması gerektiğini, önceden kendisinde yerinin olduğunu ancak şuanda kendisinin de kızını istemediğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 17:21