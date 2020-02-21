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Dilencinin cebinden alacaklarını yazdığı veresiye defteri çıktı

Adıyaman’da, yakalanan bir dilencinin cebinden çıkanlar herkesi şok etti. Dilencinin borç verdiği kişilerin ismini bir deftere not ettiği görüldü.

21 Şubat 2020 Cuma 22:39
Dilencinin cebinden alacaklarını yazdığı veresiye defteri çıktı

Adıyaman'da zabıta ve polis ekipleri kent genelinde dilencikere yönelik bir operasyon düzenledi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda ise yaklaşık 20 dilenci yakalandı. Yakalanan dilenciler araçlara alındı ve bölgede bulunan zabıta müdürlüğüne götürüldü. Burada üstleri aranan dilencilerin üzerinden yaklaşık bin TL kadar nakit para çıktı.

Dilencilerin üzerinden çıkan paralara zabıta ekipleri tarafından el konulurken dilencilere ayrıca para cezası uygulandı. Yakalanan dilencilerden bir olan ve isminin Mustafa O. olduğu öğrenilen bir kişinin cebinden çıkan defter ise herkesi şaşırttı.

Dilencinin cebinden alacaklarını yazdığı veresiye defteri çıktı

Çıkan defterde dilenci Mustafa O.'nun borç para verdiği kişilerin listesini yapmış olarak görüldü. İsimleirni yazdığı kişilere 30 TL ile bin 500 TL arası borç verdiği anlaşılan Mustafa O.’nun alacak listesinde toplam 10 bin 595 lira olduğu belirlendi.
 

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanDilenciBorç Defteri
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