İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
85796
ALTIN
315.616
DOLAR
6.5404
STERLİN
7.6199
EURO
6.9986

Din İşleri Kurulu'ndan virüsten ölenlerin defni hakkında açıklama

Din İşleri Yüksek Kurulu, koornavirüsü gibi salgın hastalık taşıyan durumlarda cenaze üzerine uzaktan su tutulmak suretiyle yıkanabileceğini açıkladı. Kurul ayrıca cenazenin ceset torbası veya tabut ile defnedilmesinin de caiz olduğunu belirtti.

22 Mart 2020 Pazar 22:03
Din İşleri Kurulu'ndan virüsten ölenlerin defni hakkında açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, koronavirüsü salgını nedeniyle ölen kişilerin defin işlemleri hakkında bir açıklama yaptı. Kurul, salgın hastalık neticesinde ölen kişilerin cenaze namazının nasıl kılınacağı ve defin işlemlerinin nasıl yapılacağına dair merak edilenleri yanıtladığı açıklamada Müslümanların, vefat eden kişilere karşı yerine getirmeleri gereken dini vecibeleri aktardı.

Din İşleri Yüksek Kurulundanyapılan açıklamada, salgın hastalık bulunan durumlarda cenaze namazının mümkün olduğu kadar az sayıda kişi ve bekletmeden namazının kılınması, hastalığın bulaşmaması için gerekli tedbirlerin alınması ve bu bağlamda cenaze namazına katılanlar arasında yeterince mesafe bırakılmasının önemine değinildi. Birden fazla cenaze durumlarında ise hepsi için tek bir namaz kılınmasının yeterli olacağı hastalığı bulaştırma riski sebebiyle yetkililerce hemen defnedilmiş olan cenazenin namazının ise daha sonra kabrine karşı birkaç kişiyle kılınabileceği aktarıldı.

Kurul tarafından yapılan açıklamada, Merhum/merhumenin cenazesinin yıkanıp kefenlendikten sonra cenaze namazının kılınmasının farz-ı kifaye olduğuna dikkat çekilerek, "Bu görev bazı Müslümanlar tarafından yerine getirildiği takdirde diğerleri sorumluluktan kurtulur. Cenaze namazının kılınması için belirli bir vakit yoktur. Hazırlanmış olan bir cenazenin bekletilmeden namazının kılınıp defnedilmesi esastır." denildi.

Salgın hastalığın bir başka kişi veya kişilere bulaşma riskine karşı uzmanların önediği tavsiyeler doğrultusunda gerekli koruyucu tedbirler alınmasına işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Alınacak bütün bu tedbirlere rağmen cenaze yıkandığı ve usulünce kefenlendiği takdirde bu hastalığın başkalarına da sirayet etme tehlikesi varsa, uzaktan cenaze üzerine su tutularak veya serpilerek yıkama işlemi gerçekleştirilir. Bu uygulamanın da riskli olduğu durumlarda yetkililerin de talimatlarına uyularak koruyucu kıyafetlerle cenazeye teyemmüm aldırılır. Cenazeye teyemmüm yaptırılmasının da hastalığın bulaşması açısından riskli olduğu hallerde zaruret sebebiyle teyemmüm de terk edilir ve o haliyle namazı kılınarak defni sağlanır.

Cenazelerin, geleneksel yöntemle açılan kabre kefenle defnedilmesinin de riskli olduğu durumlarda, ceset torbası veya tabutla defnedilmesi de caizdir. Zaruretten kaynaklanan bütün bu uygulamalarda Müslüman kardeşimize karşı son dini vazifemizi yaptığımız bilinci ile hareket edilmelidir."

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsDiyanet IşleriDefin IşlemleriDin Işleri KuruluCenaze Namazı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Migros, 2 haftada 1000 yeni personel alımı yapacak
Migros, 2 haftada 1000 yeni personel alımı yapacak
Son Dakika! Koronavirüsünde 9 yeni can kaybı yaşandı Toplam : 1236 tanı ve 30 ölüm!
Son Dakika! Koronavirüsünde 9 yeni can kaybı yaşandı Toplam : 1236 tanı ve 30 ölüm!
TBB bankaların 12.00 - 17.00 arası çalışmasını önerdi
TBB bankaların 12.00 - 17.00 arası çalışmasını önerdi
TEM'de yürekleri ağza getiren kaza! 3'ü çocuk 7 yaralı
TEM'de yürekleri ağza getiren kaza! 3'ü çocuk 7 yaralı
Sınır kapısında korona virüse karşı tedbirler hat safhada
Sınır kapısında korona virüse karşı tedbirler hat safhada
Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım müjdesi
Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım müjdesi

Popüler Haberler

E-Devlet Korona Virüs tüm işlemleri başvuru sayfası
Yeni Hayat Fatih kimdir? Gerçek adı nedir? Furkan Kalabalık hakkında bilgiler
Kütüphanecilik haftası ne zaman? Kütüphanecilik haftasının önemi
EBA TV Türksat, Turkcell TV, Tivibu, Vodafone TV, D Smart, Digitürk Bein Televizyon kanal frekans ve ayarları
Sokağa çıkma yasağını çiğneyen 65 yaş üstüne ne kadar ceza kesilecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma cezaları
Banka mesai saatleri değişiyor! Bankaların yeni çalışma saatleri nasıl olacak? Banka yeni mesai saatleri
Evden uzaktan eğitim nasıl olacak? EBA TV nasıl canlı izlenir? Uzaktan eğitim hangi kanallarda saat kaçta başlayacak?
İş Bankası emeklilere yapılacak promosyon ödemeleri miktarı
Vestel ve LG televizyonlar için TRT EBA TV frekansı nasıl girilir?
Askerde yapılan aşılar nelerdir, askerde aşı olmak zorunlu mudur? ve Askerde kaç tane aşı yapılır, nasıl aşı yapılır?
Eba TV Ortaokul kanalı frekans bilgileri - Eba Ortaokul tv ders programı ve saatleri
Gün boyu tok kalmanıza yardımcı olacak yulaflı smoothie tarifleri
MEB 2020 Sınav görevleri ve ücretleri ne kadar?
Favipiravir ilacı coronaya karşı etkili mi? Corona virüs ilacı bulundu mu? Favipiravir nedir ne işe yarar?
EBA şifresi nasıl alınır? EBA'ya nasıl girilir?
Kısa çalışma ödeneği nedir, hesaplama nasıl yapılır? 2020 Kısa çalışma ödeneği başvuru işlemleri
Kehanetler kitabı yazarı kimdir? Sylvia Browne Kehanetler kitabı kitabı rekora koşuyor!
Coronadan virüsünden ölenler nasıl defnedilir? Yıkama ve kefenleme yapılıyor mu?
Kolonya fiyatları ne kadar oldu? 2020 limon kolonyası fiyatları ne kadar
Hydroxychloroquine ve Azithromycin bileşimi nedir? Koronavirüsü tedavi ediyor mu?
2020 Medical Park hastanesi muayene ücreti ne kadar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.