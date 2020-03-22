Din İşleri Kurulu'ndan virüsten ölenlerin defni hakkında açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, koronavirüsü salgını nedeniyle ölen kişilerin defin işlemleri hakkında bir açıklama yaptı. Kurul, salgın hastalık neticesinde ölen kişilerin cenaze namazının nasıl kılınacağı ve defin işlemlerinin nasıl yapılacağına dair merak edilenleri yanıtladığı açıklamada Müslümanların, vefat eden kişilere karşı yerine getirmeleri gereken dini vecibeleri aktardı.

Din İşleri Yüksek Kurulundanyapılan açıklamada, salgın hastalık bulunan durumlarda cenaze namazının mümkün olduğu kadar az sayıda kişi ve bekletmeden namazının kılınması, hastalığın bulaşmaması için gerekli tedbirlerin alınması ve bu bağlamda cenaze namazına katılanlar arasında yeterince mesafe bırakılmasının önemine değinildi. Birden fazla cenaze durumlarında ise hepsi için tek bir namaz kılınmasının yeterli olacağı hastalığı bulaştırma riski sebebiyle yetkililerce hemen defnedilmiş olan cenazenin namazının ise daha sonra kabrine karşı birkaç kişiyle kılınabileceği aktarıldı.

Kurul tarafından yapılan açıklamada, Merhum/merhumenin cenazesinin yıkanıp kefenlendikten sonra cenaze namazının kılınmasının farz-ı kifaye olduğuna dikkat çekilerek, "Bu görev bazı Müslümanlar tarafından yerine getirildiği takdirde diğerleri sorumluluktan kurtulur. Cenaze namazının kılınması için belirli bir vakit yoktur. Hazırlanmış olan bir cenazenin bekletilmeden namazının kılınıp defnedilmesi esastır." denildi.

Salgın hastalığın bir başka kişi veya kişilere bulaşma riskine karşı uzmanların önediği tavsiyeler doğrultusunda gerekli koruyucu tedbirler alınmasına işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Alınacak bütün bu tedbirlere rağmen cenaze yıkandığı ve usulünce kefenlendiği takdirde bu hastalığın başkalarına da sirayet etme tehlikesi varsa, uzaktan cenaze üzerine su tutularak veya serpilerek yıkama işlemi gerçekleştirilir. Bu uygulamanın da riskli olduğu durumlarda yetkililerin de talimatlarına uyularak koruyucu kıyafetlerle cenazeye teyemmüm aldırılır. Cenazeye teyemmüm yaptırılmasının da hastalığın bulaşması açısından riskli olduğu hallerde zaruret sebebiyle teyemmüm de terk edilir ve o haliyle namazı kılınarak defni sağlanır.

Cenazelerin, geleneksel yöntemle açılan kabre kefenle defnedilmesinin de riskli olduğu durumlarda, ceset torbası veya tabutla defnedilmesi de caizdir. Zaruretten kaynaklanan bütün bu uygulamalarda Müslüman kardeşimize karşı son dini vazifemizi yaptığımız bilinci ile hareket edilmelidir."