Dışarı çıkmadan adres değişikliği yapılabilecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm ofisinden yapılan duyuruya göre adres değişikliği bildirimi için artık nüfus müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadı vatandaşlar bu işlemlerini diledikleri zaman e devlet üzerinden yapabilecekler.Adres değişikliği bildirimi yapma için E devlet üzerinden sisteme giriş yapmak yeterli olacak.

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