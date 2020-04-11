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Dışarı çıkmadan adres değişikliği yapılabilecek

Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşın evden çıkmaması için her türlü kolaylık sağlanıyor.Bundan sonra adres değişikliği yapacak kişilerin nüfus müdürlüklerine gitmeden internet üzerinden işlemlerini gerçekleştirmesine olanak sağlandı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 15:22
Dışarı çıkmadan adres değişikliği yapılabilecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm ofisinden yapılan duyuruya göre adres değişikliği bildirimi için artık nüfus müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadı vatandaşlar bu işlemlerini diledikleri zaman e devlet üzerinden yapabilecekler.Adres değişikliği bildirimi yapma için E devlet üzerinden sisteme giriş yapmak yeterli olacak.

E DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN.

Son Güncelleme: 11.04.2020 15:30
Anahtar Kelimeler:
E DevletAdres Değişikliği
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