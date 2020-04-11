Dışarı çıkmadan adres değişikliği yapılabilecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm ofisinden yapılan duyuruya göre adres değişikliği bildirimi için artık nüfus müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadı vatandaşlar bu işlemlerini diledikleri zaman e devlet üzerinden yapabilecekler.Adres değişikliği bildirimi yapma için E devlet üzerinden sisteme giriş yapmak yeterli olacak.
Adres değişikliği bildirimi için Nüfus Müdürlüklerine gitmenize gerek kalmadı, artık bildirimlerinizi e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilirsiniz.— CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) April 11, 2020
Hizmet için https://t.co/FXTFPGqlN6 @TC_icisleri @AliTahaKoc pic.twitter.com/yM8Auk1zoT
Son Güncelleme: 11.04.2020 15:30