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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sıcak bölgeye gidiyor!Çavuşoğlu yarın Irak'a gideceğini açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın başkenti Bağdat'a ziyarette bulunmak üzere yarın yola çıkacağını açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, ayrıca İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

08 Ocak 2020 Çarşamba 18:41
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sıcak bölgeye gidiyor!Çavuşoğlu yarın Irak'a gideceğini açıkladı

İran Devrim Muhafızları Ordusunun, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurmasını ardından iki ülke arasındaki tansiyonlar iyice yükseldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke arasında yaşanan bu gerginliği azaltmak adına yarın Irak'ın başkenti Bağdat'a gideceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimlerimiz kapsamında Sayın Bakanımızın 9 Ocak 2020'de Irak'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülmektedir." ifadeleri yer alırken gerçekleştirilecek ziyaret sırasında bölgedeki gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkilerinde ele alınmasının planlandığı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yarın yapacağı ziyaret öncesinde İran'lı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgede yaşanan gelişmeler hakkında konuştu ve İran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için mevkidaşına taziyelerini iletti.

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Dışişleri BakanıCevad Zarifçavuşoğluırak Ziyareti
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