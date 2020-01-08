Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sıcak bölgeye gidiyor!Çavuşoğlu yarın Irak'a gideceğini açıkladı

İran Devrim Muhafızları Ordusunun, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurmasını ardından iki ülke arasındaki tansiyonlar iyice yükseldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke arasında yaşanan bu gerginliği azaltmak adına yarın Irak'ın başkenti Bağdat'a gideceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yarın yapacağı ziyaret öncesinde İran'lı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgede yaşanan gelişmeler hakkında konuştu ve İran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için mevkidaşına taziyelerini iletti.