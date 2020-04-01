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Diyanet, dayanışma kampanyalarına bağışlarının caiz olduğunu açıkladı

Din İşleri Yüksek Kurulu, yaptığı bir açıklamada koronavirüs ile mücadelede başlatılan dayanışma kampanyalarına zekat ile katkıda bulunmasının caiz olduğunu bildirdi.

01 Nisan 2020 Çarşamba 12:50
Diyanet, dayanışma kampanyalarına bağışlarının caiz olduğunu açıkladı

Din İşleri Yüksek Kurulu, Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan dayanışma kampanyalarına yapılacak bağışlarla ilgili vatandaşlar tarafından sorulan zekat sorularına karşılık önemli bir açıklamada bulundu.

Zekatın, İslam dininde önemli bir sosyal dayanışma ve yardımlaşma kurumlarından birisi olduğu belirtilen açıklamada, küresel salgın nedeniyle evde kalmak zorunda olan pek çok kişinin işini sürdürme imkanı bulamadığı ve zekat alabilecek konuma geldiği hatırlatıldı ve Zekat şartları taşıyan Müslümanların yılda bir kez yerine getirmekle yükümlü oldukları ve bu durumun birtakım şartlara bağlı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:

"Zekat, söz konusu kimselere mükellefler tarafından doğrudan verilebileceği gibi aracı bir organizasyon vasıtası ile vekaleten de ödenebilir. Açılan zekat hesabına zekat niyetiyle para yatırmakla da vekalet gerçekleşmiş sayılır. Bu çerçevede zekatların bugünlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması caizdir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu tür kampanyalara zekatını yatıran mükellefin, yatırdığı meblağın 'zekat' olduğunu belirtmesi, yetkililerin de zekat fonunda toplanan bu paraların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda gereken hassasiyeti göstermesidir."

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamada ayrıca; İnfak ve paylaşma bilinci müslümanların en önemli vasıflarından biri olduğu kaydedilirken "Böylesi zor zamanlarda imkanı olan mümin kardeşlerimizin yalnızca zekat vermekle yetinmeyip infak anlayışıyla hareket ederek Yüce Allah'ın kendisine lütfettiği malını başkalarıyla cömertçe paylaşması, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirecek, sıkıntıları hafifletecek, bela ve musibetlerin kalkmasına vesile olacak, toplumsal dayanışmaya büyük katkıda bulunacak, kuşkusuz malını bereketlendirecek, nefsini yüceltip arındıracak ve kalbini huzurla dolduracaktır." ifadelerine yer verildi.
 

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