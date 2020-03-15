betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
95605
ALTIN
311.554
DOLAR
6.3098
STERLİN
7.7873
EURO
7.0130

Diyanet'in umre ziyaretçileri hakkındaki flaş kararı!

Diyanet İşleri Başkanlığı, son dakika açıklamasında bulunarak umre ziyaretleri ile ilgili alınmış olan kararları duyurdu. Yapılan duyuruda ise ziyaret için çıkışların 27 Şubat'tan itibaren durdurulduğu ve dönüş talepleri içinde tarihin erkene alındığını bildirdi.

15 Mart 2020 Pazar 20:26
Diyanet'in umre ziyaretçileri hakkındaki flaş kararı!

Umre ziyareti için gittikleri kutsal topraklardan geri dönen vatandaşlar ile ilgili yapılan çalışmalar sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan son dakikak açıklaması yapıldı. Dünya genelinde görülen koronavirüsün Türkiye'de yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla başkanlıkça birtakım tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada hac ziyaretleri ve dönüşleri içinde alınan kararları bildirdi.

Başkanlık kanalından yapılan yazılı açıklamada ise umre ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a giden, gitmek isteyen ve dönen vatandaşlar için süreç içerisinde alınan tedbirler, şöyle sıralandı:

"27 Şubat 2020 Perşembe günü itibarıyla ülkemizden umre çıkışları durdurulmuş, bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir. Mezkur tarihten önce umre ziyareti için Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlarımızın yurda dönüşlerine yönelik uyarı ve yönlendirmeler yapılmış, talepte bulunanların dönüş tarihleri öne çekilmiştir. 20-30 günlük turlarla Suudi Arabistan'da bulunan ve dönüşü daha ileriki tarihlerde planlanan vatandaşlarımızın daha fazla kalmasına müsaade edilmeyerek dönüşleri erkene alınmıştır." 

Umre ziyareti süreci içerisinde orada bulunanlara Sağlık Bakanlığınca ön görülen korunma tedbirlerine yönelik doktorlar ve görevliler tarafından bilgilendirmeler yapıldığı, ayrıca broşür ve afişler hazırlanarak dağıtıldığı vurgulanan açıklamada, "Umre dönüşü esnasında yolcularımız, Sağlık Bakanlığımızca Suudi Arabistan'a gönderilen doktorlar ve sağlık personeli eşliğinde titizlikle kontrolden geçirilmiş, evlerinden 14 gün çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri hususunda bilgilendirilmiştir. Sağlık Bakanlığımız tarafından dün geceden itibaren umreden dönen tüm yolcular tedbir amaçlı Ankara ve Konya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmeye başlanmıştır. Şüpheli bulunanlar ise hastaneye kaldırılarak testleri yapılmaktadır." denildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'de koronavirüsüne karşı alınan tedbir sürecinin başından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumlarla iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmalarını yürüttüğü de belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
AçıklamaDiyanet IşleriUmre Ziyaretçileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığından son dakika korona-virüs ile ilgili önemli kararlar!
Cumhurbaşkanlığından son dakika korona-virüs ile ilgili önemli kararlar!
 Sinop-Boyabat kara yolununda feci  trafik kazası ! 4 ölü,6 yaralı
 Sinop-Boyabat kara yolununda feci  trafik kazası ! 4 ölü,6 yaralı
Korona AVM'leri vurdu! Vatandaşlar AVM'ler den uzak duruyor!
Korona AVM'leri vurdu! Vatandaşlar AVM'ler den uzak duruyor!
Sarp Sınır Kapısı karşılıklı olarak kapatıldı!
Sarp Sınır Kapısı karşılıklı olarak kapatıldı!
Yurtlara yerleştirilen umrecilerden Devlete tepki; Burası ahır gibi!
Yurtlara yerleştirilen umrecilerden Devlete tepki; Burası ahır gibi!
Kütüphanelere koronavirüsü tedbiri! 30 Mart'a kadar kapatılacak
Kütüphanelere koronavirüsü tedbiri! 30 Mart'a kadar kapatılacak

Popüler Haberler

Güvercin Dizisi Murat kimdir? Gerçek adı nedir? Serkan Tınmaz hakkında bilgiler
Yaşlılık aylığı nedir? 65 yaş yaşlılık aylığı şartları nelerdir? Yaşlılık maaşı başvuru şartları ve süreci
Gel Dese Aşk Dizisi oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler
Elektrik yardımı nasıl alınır? 2020 Dar gelirliye elektrik yardımı için nereye başvurulur?
Tüberküloz maaşı Ve SSPE hastalarına yardım programı başvuru şartları nelerdir?
Fakirlik ve muhtaçlık maaşı nedir? 2020 Muhtaçlık maaşı başvurusu için gerekli belgeler
Doğum Parası 2020 şartları nelerdir? Doğum ve süt yardımı parasına nasıl başvuru yapılır?
Aşı Parası yardımı nedir? 2020 Aşı parası yardım başvurusu nasıl ve nereye yapılır?
Emekli maaşı başka bir bankaya nasıl taşınır?
Birikim yapmaya yardımcı Mobil uygulamalar listesi
Memurların mal beyanı yapması zorunlu mu?
Ramo Boz kimdir? Gerçek adı nedir? Görkem Sevindik hakkında bilgiler
Alkollü araç kullanmanın cezası nedir? Alkollü araç kullanma trafik cezası ne kadardır, kaç paradır? Alkollü araç promil sınırı ve para cezası
Cuma mesajları! 13 Mart haftanın en güzel anlamlı cuma mesajları!
2020 Diyanet asgari fitre miktarı belli oldu
Asker ailesine maaş ödemesi şartları nelerdir? 2020 Asker ailesi maaşı başvuru şartları
Kredi sicili bankalarda ne zaman düzelir? Banka kredi sicili nasıl temizlenir?
Evlere ek iş imkanı sağlayan Türkiye geneli fabrikalar
Günlük burç yorumları 15 Mart 2020 Pazar - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
Emekliler maaşına göre ne kadar kredi çekebilir?
En Güzel Çanakkale Şiirleri 18 MART 2020

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.