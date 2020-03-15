Diyanet'in umre ziyaretçileri hakkındaki flaş kararı!

Umre ziyareti için gittikleri kutsal topraklardan geri dönen vatandaşlar ile ilgili yapılan çalışmalar sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan son dakikak açıklaması yapıldı. Dünya genelinde görülen koronavirüsün Türkiye'de yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla başkanlıkça birtakım tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada hac ziyaretleri ve dönüşleri içinde alınan kararları bildirdi.

Başkanlık kanalından yapılan yazılı açıklamada ise umre ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a giden, gitmek isteyen ve dönen vatandaşlar için süreç içerisinde alınan tedbirler, şöyle sıralandı:

"27 Şubat 2020 Perşembe günü itibarıyla ülkemizden umre çıkışları durdurulmuş, bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir. Mezkur tarihten önce umre ziyareti için Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlarımızın yurda dönüşlerine yönelik uyarı ve yönlendirmeler yapılmış, talepte bulunanların dönüş tarihleri öne çekilmiştir. 20-30 günlük turlarla Suudi Arabistan'da bulunan ve dönüşü daha ileriki tarihlerde planlanan vatandaşlarımızın daha fazla kalmasına müsaade edilmeyerek dönüşleri erkene alınmıştır."

Umre ziyareti süreci içerisinde orada bulunanlara Sağlık Bakanlığınca ön görülen korunma tedbirlerine yönelik doktorlar ve görevliler tarafından bilgilendirmeler yapıldığı, ayrıca broşür ve afişler hazırlanarak dağıtıldığı vurgulanan açıklamada, "Umre dönüşü esnasında yolcularımız, Sağlık Bakanlığımızca Suudi Arabistan'a gönderilen doktorlar ve sağlık personeli eşliğinde titizlikle kontrolden geçirilmiş, evlerinden 14 gün çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri hususunda bilgilendirilmiştir. Sağlık Bakanlığımız tarafından dün geceden itibaren umreden dönen tüm yolcular tedbir amaçlı Ankara ve Konya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmeye başlanmıştır. Şüpheli bulunanlar ise hastaneye kaldırılarak testleri yapılmaktadır." denildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'de koronavirüsüne karşı alınan tedbir sürecinin başından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumlarla iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmalarını yürüttüğü de belirtildi.