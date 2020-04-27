İstanbul 19°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101293
ALTIN
386.516
DOLAR
6.9851
STERLİN
8.6844
EURO
7.5813

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a Beştepe'den destek

Cuma hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a Beştepe'den destek gelirken eleştiride buluna Ankara Barosu hakkında da soruşturma başlatıldı.

27 Nisan 2020 Pazartesi 14:37
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a Beştepe'den destek

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cuma hutbesinde Kur’an-ı Kerim’den okuduğu bazı ayetler ile ilgili bazı kesimler ve Ankara Barosu tarafından eleştiriler yağmıştı. Prof. Dr. Ali Erbaş’a Beştepe ve sosyal medyadan destek gelirken Ankara Barosu hakkında da soruşturma başlatıldığı bildirildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın açıklamaları sonrası hedef gösterilemsine ilişkin yaptığı açıkalmada "İslami değerleri dile getirdiği için Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hakkında, Ankara Barosu’nun yaptığı faşist açıklama tam bir terbiyesizliktir. Faşizmin en küstah ve terbiyesiz hallerinden birinin bir baro adına yapılan açıklamada görülmesi ibretliktir" ifadelerini kullandı. 

Sözcü Çelik sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında, "Sayın Ali Erbaş’tan bahsederken 'anılan şahsın içinde bulunduğu takvim yılında yaşamasına rağmen bundan sekiz-dokuz nesil önceki büyükleriyle aynı' düşünmesi gibi eleştiri kılıfına sokulmuş terbiyesizlikler sıralamışlar. Bir baro açıklamasının bu kadar düşük bir anlayışla yapılması tarihe geçecektir. Aydınlanma’dan nasibini almamış sözde bir 'aydınlanmış despotizm' adına faşizmin en bilinen yargılarını sıralamış Ankara Barosu" değerlendirmelerinde bulunurken TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın şahsına ve onun şahsı bahane edilerek İslam'a yapılmaya çalışılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek "Hukuk adına konuştuğunu iddia edenlerin, liyakat ve samimiyetten yoksunlukları apaçık ortadadır" açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Şentop ayrıca, eleştiri hakkı hiç kimseye hiçbir zaman milletin inandığı değerleri kendi sığ zaviyesinden bile olsa tahfif ve tahkir etme hakkı vermediğini, çağları aşan hakikatlere ve değerlere sahip olmakla daima iftihar ettklerini de belirterek Geçen zamanı delil göstererek İslam'a saldıran provokatif zihniyet, kadim İslam düşmanlığının zavallıca bir tezahürü olduğunu fark edecek bilgi temelinden de mahrumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamid Gül, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkında yapılan eleştirilerin tamamen yanlış zihniyet çerçevesinde yapıldığını savunarak "Ankara Barosunun ifade ettiği hususların, köklü bir hukuk kurumuna yakışmadığını düşünüyor, açıklamayı esefle kınıyorum." diye konuşurken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter hesabından, "#AliErbaşyalnızdeğildir" başlıklı etiketiyle yaptığı paylaşımda "Ali Erbaş hocamız çağları aydınlatan dinimiz İslam'ın hükümlerini dile getirdi. İslam ile olan dertlerini Sayın Ali Erbaş üzerinden görmeye çalışan bu ayak takımı iyi bilsin ki ebedi yurdumuzun üstünde ezanlar dinmedikçe sizin hükmünüz olmayacak." ifadelerine yer verdi.

Diğer taraftan; Diyanet Başkanı Ali Erbaş'a yönelik yaptığı açıklama nedeniyle Ankara Barosu'na bir soruşturma başlatıldı.   Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Ankara Barosu'nun "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçunun öngörüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başlatılan soruşturma ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Ankara Barosu’nun 26.04.2020 tarihli ve 'Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmasıyla ilgili basın açıklaması' başlıklı açıklaması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Ankara Barosu hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216/3 maddesi kapsamında, Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Barosu, LGBTİ+'ları hedef gösteren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a hakkında eleştirilerde bulunmuş ve gösterdiği tepki neticesinde Barodan yapılan açıklamada, "Görevde olduğu süre boyunca çocuk tecavüzcülerine gözlerini kapatıp kadın düşmanlığının manevi zeminini dini söylemlerle meşrulaştırma çabası karşılığında maaş alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın deprem, LGBTİQ+, kadın ve çocuk söylemlerine rağmen halen görevde kalması durumunda, sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda cadı diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır." ifade edilmişti.

Anahtar Kelimeler:
SoruşturmaAnkara BarosuAli ErbaşDiyanet IşleriLGBT
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti, Nur Yerlitaş kimdir?
Modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti, Nur Yerlitaş kimdir?
Leyla Aydemir davasında karar çıkmadı! 3 Temmuz'a ertelendi
Leyla Aydemir davasında karar çıkmadı! 3 Temmuz'a ertelendi
Sağlıkçılara şiddet dinmiyor! Bu seferde doktoru oksijen tüpü ile kovaladılar
Sağlıkçılara şiddet dinmiyor! Bu seferde doktoru oksijen tüpü ile kovaladılar
Bu kuyruğun ucu bucağı yok! Fotoğraf İstanbul'dan çekildi
Bu kuyruğun ucu bucağı yok! Fotoğraf İstanbul'dan çekildi
Bayburt’ta korona paniği! Huzurevinde 35 kişinin testi pozitif çıktı
Bayburt’ta korona paniği! Huzurevinde 35 kişinin testi pozitif çıktı
Korona korkusu ölüm getirdi, Hastanenin 4. katından atladı
Korona korkusu ölüm getirdi, Hastanenin 4. katından atladı

Popüler Haberler

Tinder hesabı tamamen nasıl kapatılır? Adım adım kalıcı tinder hesabı kapatma resimli anlatım
Dudak Çevresinde çıkan sivilcelerden doğal yollarla nasıl kurtulabilirsiniz?
TRT 1 Soru küpü yarışmasında verilen ödül ne?
Survivor Aycan’ın whatsapp'da konuştuğu Asena kimdir? Aycan'ın arkadaşı Asena Whatsapp konuşmaları
Survivor Aycan sevgilisi kim, mesajda yazdığı A.Y.Ö kim?
Fındık fiyatları 28 Nisan Salı fındık borsası fındık kaç lira?
Survivor 2020 Nisa, yarışmadan çekiliyor mu? Nisa diskalifiye mi olacak?
Survivor 2020 59. Bölüm tanıtım fragmanı 27 Nisan Pazartesi
Survivor Aycan’ın arkadaşı Asena kimdir? Aycan aldatıldı mı? AYÖ ne demek?
TV’de bugün neler var? 27 Nisan Pazartesi yayın akışı; İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv canlı yayın akışı
Evden çalışarak para kazanmak için Evde yapılacak iş fikirleri
Temel İhtiyaç Desteği kredi sonuçları ne zaman belli olacak? Kredi ödemeleri ne zaman naşlıyor? Berat Albayrak açıkladı!
Hekimoğlu dizisi hangi hastanede çekiliyor? Valide Atik Hastanesi nerededir? Hastanenin gerçek adı ne, haritada nerede?
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi ve Garanti Bankası Müşteri Hizmetleri direk ulaşım kısayolu ne?
AVM 'ler ne zaman açılacak? AVM açılış tarihleri için tarih belli oldu mu?
Halkbank internet ve mobil şubesi üyelik işlemleri nelerdir, nasıl üye olurum?
Halkbank ATM paramı yuttu, ne yapmalıyım?
Milyonlarca emekliye 275 TL zam müjdesi 2020 yılı Temmuz ayında emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2020 yılı 2. dönemi için ne kadar zam olacak?
​​​​​​​Nisab nedir, ne demektir? Nisab miktarı 2020 için ne kadardır?
Şehir Hastanesi iş ilanları ve personel alımı 2020 Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Mersin şehir hastanesi ve iş başvurusu şartları
Yeşil kartlılara verilen maddi devlet yardımları paraları nelerdir ?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.