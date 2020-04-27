Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a Beştepe'den destek

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cuma hutbesinde Kur’an-ı Kerim’den okuduğu bazı ayetler ile ilgili bazı kesimler ve Ankara Barosu tarafından eleştiriler yağmıştı. Prof. Dr. Ali Erbaş’a Beştepe ve sosyal medyadan destek gelirken Ankara Barosu hakkında da soruşturma başlatıldığı bildirildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın açıklamaları sonrası hedef gösterilemsine ilişkin yaptığı açıkalmada "İslami değerleri dile getirdiği için Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hakkında, Ankara Barosu’nun yaptığı faşist açıklama tam bir terbiyesizliktir. Faşizmin en küstah ve terbiyesiz hallerinden birinin bir baro adına yapılan açıklamada görülmesi ibretliktir" ifadelerini kullandı.

Sözcü Çelik sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında, "Sayın Ali Erbaş’tan bahsederken 'anılan şahsın içinde bulunduğu takvim yılında yaşamasına rağmen bundan sekiz-dokuz nesil önceki büyükleriyle aynı' düşünmesi gibi eleştiri kılıfına sokulmuş terbiyesizlikler sıralamışlar. Bir baro açıklamasının bu kadar düşük bir anlayışla yapılması tarihe geçecektir. Aydınlanma’dan nasibini almamış sözde bir 'aydınlanmış despotizm' adına faşizmin en bilinen yargılarını sıralamış Ankara Barosu" değerlendirmelerinde bulunurken TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın şahsına ve onun şahsı bahane edilerek İslam'a yapılmaya çalışılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek "Hukuk adına konuştuğunu iddia edenlerin, liyakat ve samimiyetten yoksunlukları apaçık ortadadır" açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Şentop ayrıca, eleştiri hakkı hiç kimseye hiçbir zaman milletin inandığı değerleri kendi sığ zaviyesinden bile olsa tahfif ve tahkir etme hakkı vermediğini, çağları aşan hakikatlere ve değerlere sahip olmakla daima iftihar ettklerini de belirterek Geçen zamanı delil göstererek İslam'a saldıran provokatif zihniyet, kadim İslam düşmanlığının zavallıca bir tezahürü olduğunu fark edecek bilgi temelinden de mahrumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamid Gül, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkında yapılan eleştirilerin tamamen yanlış zihniyet çerçevesinde yapıldığını savunarak "Ankara Barosunun ifade ettiği hususların, köklü bir hukuk kurumuna yakışmadığını düşünüyor, açıklamayı esefle kınıyorum." diye konuşurken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter hesabından, "#AliErbaşyalnızdeğildir" başlıklı etiketiyle yaptığı paylaşımda "Ali Erbaş hocamız çağları aydınlatan dinimiz İslam'ın hükümlerini dile getirdi. İslam ile olan dertlerini Sayın Ali Erbaş üzerinden görmeye çalışan bu ayak takımı iyi bilsin ki ebedi yurdumuzun üstünde ezanlar dinmedikçe sizin hükmünüz olmayacak." ifadelerine yer verdi.

Diğer taraftan; Diyanet Başkanı Ali Erbaş'a yönelik yaptığı açıklama nedeniyle Ankara Barosu'na bir soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Ankara Barosu'nun "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçunun öngörüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başlatılan soruşturma ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Ankara Barosu’nun 26.04.2020 tarihli ve 'Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmasıyla ilgili basın açıklaması' başlıklı açıklaması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Ankara Barosu hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216/3 maddesi kapsamında, Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Barosu, LGBTİ+'ları hedef gösteren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a hakkında eleştirilerde bulunmuş ve gösterdiği tepki neticesinde Barodan yapılan açıklamada, "Görevde olduğu süre boyunca çocuk tecavüzcülerine gözlerini kapatıp kadın düşmanlığının manevi zeminini dini söylemlerle meşrulaştırma çabası karşılığında maaş alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın deprem, LGBTİQ+, kadın ve çocuk söylemlerine rağmen halen görevde kalması durumunda, sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda cadı diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır." ifade edilmişti.