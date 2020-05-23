Diyanet İşleri Başkanı'ndan Ramazan Bayramı ve namaz açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Erbaş, mesajında bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle bayram namazının camilerde kılınmayacağını belirterek, dileyenlerin namazlarını evlerinden icra edebileceklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Ramazan Bayramı ve namaz açıklaması
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Ramazan Bayramı münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir mesaj yayınladı. Erbaş yayınladığı emsajında vatandaşların bayramını kutlarken bayram namazı hakkında açıklamalarda da bulundu.

Erbaş, koronavirüs salgını nedeniyle bayram namazının bu yıl camilerde kılınamayacağını belirterek, "Dileyen evinde bayram namazını, dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, yayınladığı mesajında mübarek Ramazan ayının son gününde olunduğunu hatırlatttı ve, "Rahmet mevsimiyle vedalaşmanın hüznünü yaşıyoruz" diyerek mesajına şöyle devam etti:

"Şüphesiz bu heyecanın başlangıç vakti de bayram namazıdır. Ancak hepimizin bildiği gibi bir salgın sebebiyle zor ve çok hassas zamanlardan geçmekteyiz. Bu sebeple üzülerek ifade etmeliyim ki; camilerimizde bayram namazı kılamayacağız. Çünkü yüce dinimiz İslam'a göre insan hayatı ve sağlığı her şeyden daha önemli ve daha önceliklidir. Ancak camilerimizden uzak kalmanın hüznünü bir nebze azaltmak maksadıyla, bayramın ilk gününde her ilimizin kendi bayram namazı vaktinde, minarelerimizden bayram günlerinin şiârından olan tekbirler yükselecektir. Bayramın gerçek manasını anlamaya, yüreklerimizi aynı duyguda buluşturmaya ve beraberce daha güzel bir hayat inşa etmeye dair Ankara'da bayram hutbesi irad edeceğim inşallah. Dolayısıyla mevcut şartlarda bayram coşkusunu en güzel şekilde yaşayabilmek için evlerimizde aile fertlerimiz ve özellikle çocuklarımızla beraber tıpkı önceki bayramlarda olduğu gibi tüm hazırlıklarımızı yapalım. Sabah namazının ardından güneşin yükseldiği bayram namazı vaktine kadar heyecanla, dualarla, zikirlerle bekleyelim. Minarelerden okunan tekbirlere eşlik ederek bayram sevincine ve coşkusuna katılalım. Diyanet TV'nin ve birçok televizyon kanalının sabah 6'dan itibaren canlı yayınlayacağı bayram hutbesini dinleyelim. Dileyen evinde bayram namazını, dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir. Böylece bayram namazı vaktinin bereketinden ve bayramın güzelliğinden ailemizle beraber en iyi şekilde istifade edelim. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyor, bu bayramın hüzünlü gönüllerin sevince dönüşmesine vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum."
 


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