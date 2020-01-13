Diyanet İşleri Başkanlığı, 20 Ocak'a kadar personel alım başvurularını sürdürecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi web sitesi üzerinden yayınlanan ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından da duyurulan Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alımı ile ilgili süreç devam ediyor. En az 4 senelik Dini Yükseköğrenim mezuniyeti şartı aranan alımlarda ayrıca KPSS ve çeşitli özel şartlar da yer almıştı. 7 Ocak'ta resmi olarak başlayan başvurular halen devam ediyor. Son başvuru tarihi ise 20 Ocak.

Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı genel başvuru şartları:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yer alan şartlara sahip olmak

2. Lisans veya üzeri düzeyde 4 senelik dini yükseköğrenim diplomasına sahip olmak

3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b) bendinde

belirtilen “Ortak Nitelik” şartına sahip olmak,

4. 01.01.2020 itibariyle 35 (otuz beş) yaşını tamamlamamış olmak,

5. 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) KPSSP3 puan türünden en az

altmış (60) puan almış olmak,

6. Daha önce Diyanet işleri uzman yardımcısı kadroları için yapılmış olan yarışma sınavlarında iki defa

başarısız olmamak.

Başvuru İşlemleri:

Başvurular BU LİNK'te yer alan formun doldurulmasının ardından talep edilen belgelerle il ya da ilçe müftülüklerine şahsen yapılacak.