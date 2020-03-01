Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu! Yarın tüm camilerde Fetih Suresi okunacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, resmi Twitter hesabı üzerinden bir duyuruda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bugün başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zafer ile sonuçlanması için askerler dualar edileceğini bildiren Erbaş, yarın sabah namazında tüm camilerde Fetih Suresi okunacağını aktardı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, paylaşımında ayrıca Bahar Kalkanı Harekatı'nda Mehmetçiğe muvaffakiyetler dilediğini vurgulayarak, “Yüce Rabbimden şanlı ordumuzu, nusretiyle ve kudretiyle her daim muzaffer kılmasını niyaz ediyorum.” ifadelerini kullandı.