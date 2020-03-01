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Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu! Yarın tüm camilerde Fetih Suresi okunacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı 'Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yarın sabah namazında Fetih Suresi okunacağını duyurdu. Türk askerlerine dua edilmek amacıyla okunacak olan Sure tüm camilerde gerçekleştirilecek.

01 Mart 2020 Pazar 22:39
Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu! Yarın tüm camilerde Fetih Suresi okunacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, resmi Twitter hesabı üzerinden bir duyuruda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bugün başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zafer ile sonuçlanması için askerler dualar edileceğini bildiren Erbaş, yarın sabah namazında tüm camilerde Fetih Suresi okunacağını aktardı.

Erbaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kahraman Mehmetçiğimizin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerimizde sabah namazında Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir. Milletimizi sabah namazında tüm camilerimize duaya bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, paylaşımında ayrıca Bahar Kalkanı Harekatı'nda Mehmetçiğe muvaffakiyetler dilediğini vurgulayarak, “Yüce Rabbimden şanlı ordumuzu, nusretiyle ve kudretiyle her daim muzaffer kılmasını niyaz ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri BaşkanlığıBahar KalkanıAli ErbaşHarekatDuaFetih Suresi
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