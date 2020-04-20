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Diyanet İşleri eski başkanı Mehmet Görmez annesini koronadan kaybetti

Diyanet İşleri eski başkanı Mehmet Görmez, annesi Sıdıka Görmez'i kaybetti. Yapılan açıklamada anne Görmez'in koronavirüs tedavisi gördüğü ve virüse yenik düştüğü belirtildi.

20 Nisan 2020 Pazartesi 11:45
Diyanet İşleri eski başkanı Mehmet Görmez annesini koronadan kaybetti

Koronavirüs salgınına yakalanan ve tedavi altında olan eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi Sıdıka Görmez hayatını kaybetti. Anne Görmez'in ölüm haberini ise Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından duyurdu.

Diyanet İşleri eski başkanı Mehmet Görmez annesini koronadan kaybetti

Ali Yalçın Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
 
"Başkanım, Telekonferansa katılayım ama #Covid_19 tedavisinde Validem. Katılamayacak bir durum olursa anlayışınızı rica ediyorum" demişti. Hocam, Allah rahmet etsin Validenize. Mekanı cennet olsun. Rabbim sizlere sabr-ı cemil ihsan eylesin. Başınız sağolsun."

Diyanet İşleri eski başkanı Mehmet Görmez annesini koronadan kaybetti
 

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsüDiyanet IşleriMehmet GörmezSıdıka Görmez
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