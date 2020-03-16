Diyanet'ten açıklama geldi! Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildi!

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde Diyanet'te harekete geçerek tüm cami ve mescitlerde cemaatle kılınan namazlara ara velilmesiş kararını aldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, islam dininin insan sağlığına her zaman önem verdiğine dikkat çekti ve salgın riski ortadan kalkana dek camilerde ve mescitlerde cemaatle birlikte namaz kılınmayacağını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında konuşmasında alınan kararlar ile ilgili yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Cuma namazının yanı sıra vakit namazlarının da cemaatle kılınması huşunun değerlendirerek şu açıklamayı yapmaya ihtiyaç duymuştur. Yeni tip corona cirüs bulunduğu ortamda insanda insana hızlı bir şekilde yayılarak çok kısa bir sürede salgın haline gelmektedir.

Ülkemizde vakası sayısının artmaya başlamasıyla birlikte kamu otoritesi tarafından insanların bir araya geldiği organizasyonlar iptal edilmiştir. Yaşanan olağanüstü durum dikkate alındığında cami ve mescitlerde namazların cemaatle beraber kılınmasına devam edilmesi halinde virüsün yayılma tehlikesi vardır.

Yeni tip corona virüs bulunduğu ortam insandan insana hızlı bir şekilde yayılarak, çok kısa bir zamanda salgın haline gelmediktedir. İlk buluştuğu andan itibaren fark edilemediği için tehlike oluşturmaktadır. Ülkemizde vaka sayısının artmaya başlaması ile birlikte tedbir olarak insanların bir araya geldiği organizasyonlar iptal edilmiştir. Camii ve mescitlerde cemaat ile kılınması durumunda riskin artacağı anlaşılmaktadır. Bu nedenle namazların evlerde kılınmasına dair varlık da bilinmektedir. Cuma namazı başta olmak züere camii ve mescitlerde namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Cuma yerine öğle namazı yeterlidir."

Bugün 390 umrecinin daha Türkiye'ye dönüşü ile ilgili de konuşan Prof. Dr. Erbaş, konuşmasında "Umreciler arasından bir kişinin virüsü taşıdığının ortaya çıkmasından sonra devletimiz karantina kararı vermiştir. 390 civarında umrecinin Suudi Arabistan'dan bugün Türkiye'ye intikal edeceği biliyoruz. Camiilerin görevlileri gerekli tedbirleri alacak. Cemaatle namaz kılınmayacak. Bir müslüman kardeşimiz camiinin yakınında ise ferdi olarak tek başına namaz kılabilir." ifadelerini kullandı.