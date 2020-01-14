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Diyanet, TOKİ'nin konutlarında uygulanan faiz hakkında açıklama yaptı; Caizdir!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan sosyal konutlarda kullandırılan kredi faizleri ile ilgili açıklama yaptı. Başkanlık söz konusu projelerde kullanılan faizlerin 'caiz' olduğunu söyledi.

14 Ocak 2020 Salı 13:50
Diyanet, TOKİ'nin konutlarında uygulanan faiz hakkında açıklama yaptı; Caizdir!

Türkiye genelinde sosyal konut projesi baştan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) bu projelerden faydalanmak için faizli kredi uygulaması sunuyor. Söz konusu faiz kredisi ile ilgili bir açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı ise bu uyguamanın 'caiz' olduğunu kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu projelerde ev satmak için kullandırılan kredilerin 'faiz getirisi elde etmek amacı taşımadığı' yönünde cevap vererek söz konusu projeden yararlanmanın 'caiz' olduğu belirtildi.

'Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygulanan Sosyal Konut Projesinin dini hükmü nedir?' sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu kredi kullandıran kamu bankalarının amacının ‘faiz geliri elde etmek’ olmadığını, vatandaşların ‘ev sahibi olmasına yardımcı olmak olduğunu’ cevabını vererek açıklamasına şöyle devam etti:

"İslam’da faiz, kesin olarak haram kılınmıştır. Bir zaruret bulunmadıkça faiz almak da vermek de caiz değildir. İş kurmak veya genişletmek; ev, araba satın almak üzere kişi, kuruluş veya bankalardan alınan faizli krediler de bu kapsamdadır ve caiz değildir. TOKİ aracılığıyla devreye alınan son uygulama ise devletin, alt veya orta gelirli vatandaşlarına yönelik olarak ürettiği bir sosyal konut projesidir. Bu projede, peşinat haricindeki tutar, kamu bankaları vasıtasıyla kredilendirilmekte olup devletin söz konusu borçlandırmadaki amacı, faiz geliri elde etmek değil, aksine ödeme güçlüğü içindeki vatandaşlarının ev sahibi olmalarına yardımcı olmaktır. Bu itibarla, devlet TOKİ’nin bu uygulamasında başka bir yolla konut alma imkânı tanımadığından, belirtilen niyet ve amaçlar doğrultusunda söz konusu projeden yararlanmak caizdir."
 

Son Güncelleme: 14.01.2020 13:50
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Diyanet İşleri BaşkanlığıToki FaizleriKredi Faizi Açıklaması
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