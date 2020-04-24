Diyanetten korona yorumu; Allah tarafından insanlığa gönderildi!

Ramazan ayını başlatan ilk sahurda Diyanet TV’ye konuk olarak katılan ve yeni tip koronavirüsü salgını hakkında değerlendirmelerde buluna Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, programa Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii bahçesinden canlı olarak bağlandı.

Program sırasında yaptığı konuşmalarda 'Yaşanılan sıkıntılardan ibret alınıp ders çıkarılması' vurgusunda bulunan Ali Erbaş, “Bunda da bir hikmet vardır” ifadelerini kullandı.

Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs salgının "İnsanlığın yaptığı işler nedeniyle" Allah tarafından insanlığa gönderildiğini öne sürdü ve konulmasına şöyle devam etti:

“Ne yaptık da Rabbimiz insanlığa bu musibeti verdi, diyoruz. Rabbimiz, ayet-i kerimede ‘Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder’ buyuruyor. Bu açıdan yeryüzünde yaşayan tüm insanların, hem Müslümanların hem de gayrimüslimlerin kendisiyle yüzleşmesi gerekiyor. Kendimizi bir muhasebeye tabii tutmamız gerekiyor.”

Dünyada meydana gelen her şeyin Allah’ın takdiri ile olduğunu savunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, açıklamasında “Bizim Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde yaratmış olduğu her şeyden ders ve ibret almamız gerekiyor. Bu bir imtihandır. Bu imtihanı bizim sabırla, metanetle kazanmamız, şerri hayra dönüştürmemiz gerekiyor” ifadelerine de yer verdi.