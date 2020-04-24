İstanbul 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98759
ALTIN
385.501
DOLAR
6.9891
STERLİN
8.6256
EURO
7.5445

Diyanetten korona yorumu; Allah tarafından insanlığa gönderildi!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuk olarak katıldığı Diyanet TV'de koronavirüs salgını hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erbaş yaptığı konuşmada Allah tarafından insanlığa gönderilen bir müsibet olduğunu ileri sürerek "Bunda da bir hikmet vardır" diye konuştu.

24 Nisan 2020 Cuma 18:02
Diyanetten korona yorumu; Allah tarafından insanlığa gönderildi!

Ramazan ayını başlatan ilk sahurda Diyanet TV’ye konuk olarak katılan ve yeni tip koronavirüsü salgını hakkında değerlendirmelerde buluna Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, programa Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii bahçesinden canlı olarak bağlandı.

Program sırasında yaptığı konuşmalarda 'Yaşanılan sıkıntılardan ibret alınıp ders çıkarılması' vurgusunda bulunan Ali Erbaş, “Bunda da bir hikmet vardır” ifadelerini kullandı.

Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs salgının "İnsanlığın yaptığı işler nedeniyle" Allah tarafından insanlığa gönderildiğini öne sürdü ve konulmasına şöyle devam etti:

“Ne yaptık da Rabbimiz insanlığa bu musibeti verdi, diyoruz. Rabbimiz, ayet-i kerimede ‘Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder’ buyuruyor. Bu açıdan yeryüzünde yaşayan tüm insanların, hem Müslümanların hem de gayrimüslimlerin kendisiyle yüzleşmesi gerekiyor. Kendimizi bir muhasebeye tabii tutmamız gerekiyor.”

Dünyada meydana gelen her şeyin Allah’ın takdiri ile olduğunu savunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, açıklamasında “Bizim Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde yaratmış olduğu her şeyden ders ve ibret almamız gerekiyor. Bu bir imtihandır. Bu imtihanı bizim sabırla, metanetle kazanmamız, şerri hayra dönüştürmemiz gerekiyor” ifadelerine de yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ali ErbaşDiyanet IşleriKoronavirüs Yorumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mardin'de 15 yaşındaki genç kız iki kişi arasındaki kavganın arasında kaldı
Mardin'de 15 yaşındaki genç kız iki kişi arasındaki kavganın arasında kaldı
Dolandırıcılar bu sefer bilim kurulunu kullandılar
Dolandırıcılar bu sefer bilim kurulunu kullandılar
Ozan Öztürk bulundu mu? Yavru köpeği yerlere vurarak öldüren cani aranıyor!
Ozan Öztürk bulundu mu? Yavru köpeği yerlere vurarak öldüren cani aranıyor!
İBB yardım paketi dağıtımına başlıyor
İBB yardım paketi dağıtımına başlıyor
Manisa aileler arası silahlı kavga! Bilanço :aynı aileden 4 ölü
Manisa aileler arası silahlı kavga! Bilanço :aynı aileden 4 ölü
Sağlık Bakanlığı'ndan Kovid-19 kapsamında Ramazan tedbirleri!
Sağlık Bakanlığı'ndan Kovid-19 kapsamında Ramazan tedbirleri!

Popüler Haberler

Arka Sokaklar neden yok, neden yayınlanmadı? Kanal D Arka sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Devlet yakacak odun kömür desteğine nasıl başvurulur? Yardım almak için gerekli şartlar nelerdir?
Ramazan pidesi nasıl yapılır? Evde kolay ramazan pidesi tarifi
Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell internet neden yavaş? 24 Nisan Cumartesi Whatsapp, İnstagram ve Facebook neden yavaş?
Eşi vefat eden kadının hakları nelerdir? Eşi vefat eden kadınlar maaş başvuru şartları
Koronavirüs 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? 10 bin TL, 7 bin 500 TL ve 5 bin 500 TL kredi tutarları kredi sorgulama ekranı
E-devlet sosyal yardımlaşma başvurusu 1000 TL nasıl yapılır? 3.faz sosyal yardım şartları neler?
10 bin TL 36 ay vadeli 6 ay ertelemeli yüzde 0,49 faizli temel ihtiyaç desteği kredi şartları nelerdir? 10 bin TL kredi başvuru sorgulama
Korona virüsü nedeni ile ücretsiz izine çıkartılanlara 1.170 TL ödeme
2020 Teknosacell ramazan ayı bedava internet kampanyaları
Kiracılara 1000 TL devlet yardımı parası ödemesi yapılıyor mu? Dar gelirliye kira yardımı için Kaymakamlık ve Sosyal Hizmetler başvurusu nasıl yapılır?
Skype mı Zoom mu? Görüntülü görüşme ve meeting için hangisi daha iyi?
Ücretsiz maskelerin dağıtımları ne zaman başlayacak? Ücretsiz maskeler için tarih açıklandı!
Ehliyet sınavı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
Yemin dizisi sezon finali ne zaman olacak? Yemin yeni sezonda devam edecek mi?
TRT1 Mesnevi'den Hikayeler programı sunucusu kimdir? Bahadır Yenişehirlioğlu kaç yaşında, nerelidir?
TOKİ 2020 ucuz konut kura çekilişleri ne zaman başlayacak? 2020 dar gelirli Toki çekiliş tarihleri belli oldu!
Odun kömür yardımı yapan kurum, kuruluşlar ve belediyelerin yakacak yardımları
Yıldız Tilbe’nin sarma sigarası canlı yayında görüntülendi
Günlük Burç Yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi
Boşanan kadınlara yapılan devlet yardımları ve destekler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.