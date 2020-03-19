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Diyanetten önemli genelge! Kandil ve Cuma günü camiler kapalı

Korona virüs önlemleri kapsamında diyanetin yayınlamış olduğu genelgeye göre Cuma günü ve kandil günlerinde camiler kapalı tutulacak.Genelgede, "Niyeti ne olursa olsun farklı görüşe sahip bazı kişilerin vatandaşların dini hassasiyetlerini istismar ettiği ve camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışlar sergilediği tespit edildi" denildi.

19 Mart 2020 Perşembe 16:12
Diyanetten önemli genelge! Kandil ve Cuma günü camiler kapalı

Diyanet İşleri Başkanlığı, alınan tedbirlere rağmen bazı kişilerin camilerde toplu namaz kılmak ısrar ettiği ve halkın sağlığını tehlikeye attıkları gerekçesiyle olaylara yeni bir genelge yayımlayarak el attı.

 Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın imzasıyla 81 il müftülüğüne gönderilen genelgede, "İnsanın can güvenliğini sağlamak İslam'ın ana gayelerinden biridir. Nitekim, 'Def‘-i mefâsid, celb-i menâfi‘den evlâdır' (Zararı önlemek, fayda sağlamaktan daha önemlidir) şeklindeki genel kural, İslam hukukunun temel ilkelerindendir. Devletimizin yeni tip korona virüsle mücadele amacıyla almış olduğu tedbirler kapsamında Başkanlığımız tarafından din hizmetlerinin icrası ile ilgili (a) ve (b) yazılar ile bir dizi tedbir alındığı bilinmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığını korumayı, bilhassa yaşlılarımızın can güvenliğini sağlamayı hedefleyen ve muhtemel zararları önlemeye yönelik olan bu kararların uygulanması insani ve vicdani bir sorumluluktur" denildi.

ÖNLEMLERİ ZAFİYETE UĞRATAN DAVRANIŞLAR TESPİT EDİLDİ

Ancak niyeti ne olursa olsun farklı görüşe sahip bazı kişilerin vatandaşların dini hassasiyetlerini istismar ettiği ve camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışlar sergilediğinin tespit edildiği kaydedilen genelgede, "Bu minvalde ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla cuma günü ve kandil gecesi camilerimiz (kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere) kapalı tutulacak ve cuma namazı için sala okunmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 19.03.2020 16:21
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