Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden engellilere destek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi her yıl 10 – 16 Mayıs tarihleri arasındaki Engelliler Haftası’nda vatandaşlara destek sağlıyor. Belediye bu yılda da engellileri unutmadı ve belirlenen ihtiyaç sahibi engellilere destekler ulaştırıldı. Destek kapsamında Diyarbakır’da ikamet eden engelli vatandaşlara gıda yardımı yapıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen engelli kişilere 16 Mayıs’a kadar Engelli Haftası kapsamında yardım kolisi dağıtımını sürdürecek.Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 13:42