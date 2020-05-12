Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden engellilere destek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi her yıl 10 – 16 Mayıs tarihleri arasındaki Engelliler Haftası’nda vatandaşlara destek sağlıyor. Belediye bu yılda da engellileri unutmadı ve belirlenen ihtiyaç sahibi engellilere destekler ulaştırıldı. Destek kapsamında Diyarbakır’da ikamet eden engelli vatandaşlara gıda yardımı yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, her sene düzenli olarak 10 – 16 Mayıs tarihleri arasındaki Engelliler Haftası’nda etkinliklerle bu haftayı kutluyordu. Ancak belediye bu yıl ortaya çıkan Koronavirüs salgını nedeniyle engelli vatandaşların yardımlarını evlerine ulaştırdı. Engellilere yardım kolilerinin yanında çiçek verilerek bu özel hafta kutlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen engelli kişilere 16 Mayıs’a kadar Engelli Haftası kapsamında yardım kolisi dağıtımını sürdürecek.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 21:10