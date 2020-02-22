Diyarbakır'da böbrek yetmezliği, aile hekimini intihara sürükledi

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde intihar vakası meydana geldi. Bir süredir üniversite astanesinde bulunan ve böbrek yetmezliği tedavisi gören Ahmet Ö., hastanein 6. katından aşağı atlayarak intihar etti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeolarak görev yaptığı öüğrenilen Ahmet Ö., hastanenin Nefroloji bölümünün bulunduğu 6. katın penceresine çıkarak kendisini boşluğa bıraktığı öğrenildi. Olay yerine yetişen sağlık personelleri yerde kanlar içerisinde yatan Ahmet Ö.'ye ilk müdahaleyi gerçekleştirmek istediler. Fakat aile hekiminin olay anında hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatırken, Ahmet Ö.'nün cansız bedeni iseotopsi yapılması için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.