Diyarbakır'da büyük operasyon! Tonlarca esrar ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice ve Hani kırsalları arasında kalan dağlık bölgede hava destekli narko-terör operasyonu gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyon sonrasında ise terör örgütü PKK'ya ait özel depo ve yaşam malzemeleri ele geçirilirken 2 ton 379 kilo esrara el konuldu.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek ve Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Dolat adı verilen operasyonlarda bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan, 3 kış sığınağı, 3 gözetleme mevzisi ve teröristler tarafından malzeme saklamak için toprak altında sığınak şeklinde depo tespit edildi.

Sığınaklarda yapılan aramalarda ise 500 litrelik su deposu, el yapımı patlayıcı düzenekleri ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirilirken malzemeler ekipler tarafından imha edildi ve depo kullanılamaz hele getirildi.

Operasyonda ayrıca arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş olarak çuvallar bulundu. üzerleri kuru ot ve brandayla kapatılmış olan çuvalların içerisinde ise 2 ton 379 kilo esrar olduğu öğrenildi. İl Jandarma ekipleri ele geçirilen malzemelerden, delil niteliğinde olan malzemelere el koyarken, diğer malzemeler ise yerlerinde imha edildi.