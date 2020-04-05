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Diyarbakır'da çöken kerpiç evde facia! 9 çocuk göçük altında kaldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan bir mahallede kerpiç evin çökmesi sonucu 11 nüfuslu bir aile göçük altında kaldı. Kalanlarının 9'unun çocuk olduğu bildirildi.

05 Nisan 2020 Pazar 11:31
Diyarbakır'da çöken kerpiç evde facia! 9 çocuk göçük altında kaldı

Diyarbakır merkeze bağlı Çınar ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. İlçeye bağlı Yaprakbaşı Mahallesinde bulunan ve Hamdullah Demiroğlu'na ait kerpiç evde meydana gelen olayda, bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle ev bir anda çöktü.

11 nüfuslu Demiroğlu ailesinin yaşadığı iki katlı kerpiç evin çökmesiyle birlikte çevrede bulunanlar durumu hemen 112 Acil Servis ve Ulusa Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerine bildirdiler. Olay yerine kısa bir süre sonra ulaşan ekipler, göçük altında kalan aile için kyrtarma çalışmaları başlattılar. 

Diyarbakır'da çöken kerpiç evde facia! 9 çocuk göçük altında kaldı

Çöken evin altında kalanlardan 9'unun çocuk olduğu öğrenilirken çıkarılan 9 çocuğun ambulanslarla Çınar ilçe Devlet Hastanesi ile Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildiği ve çocuklardan 2'sinin durumunun yaralı olduğu belirtildi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan ağır yaralı çocujlardan 14 yaşındaki Güneş ve 13 yaşındaki Dindar Demiroğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Diyarbakır'da çöken kerpiç evde facia! 9 çocuk göçük altında kaldı

Yaralı olarak göçük altından çıkarılan diğer 7 çocuğun hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirlken, olay yerine gelen jandarma ekipleri ev ile ilgili incelemede bulundu. Kerpiç evin aşırı yağışlardan çökmüş olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
 

Son Güncelleme: 05.04.2020 11:33
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırKerpiç EvÇökmeçınar
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