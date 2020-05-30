Diyarbakır'da durdurmaya çalıştığı zanlı tarafından vurulan polis şehit oldu!

Diyarbakır'da polislerin kendisine yaptığı 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan zanlını kaçarken açtığı ateş sonucu yaralan polis memuru şehit oldu.

Diyarbakır'da durdurmaya çalıştığı zanlı tarafından vurulan polis şehit oldu!
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, A.P isimli bir şüpheli polis tarafından durdurulmak istendi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan ve kaçmaya çalışan şahıs kaçarken etrafa ateş açmaya başladı.

Açılan ateş sonucu polis memuru Atakan Arslan, şüphelinin silahından çıkan kurşunların birinin isabet etmesi sonucu yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan polis memuru Arslan, olay yerine kısa sürede sevkl edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru Atakan Arslan doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Polisin elinden kaçan A.P. isimli şüphelinin yakalanması için başlatılan geniş çaplı operasyon devam ettiği bildirilirken çecrede incelemeye alınan mobese kameralarından görüntülenen şüphelinin üzerinde beyaz tişört olduğu belirlendi. Kaçan A.P. isimli şahsın yakalanması için ayrıca özel harekat polisleri ile birlikte hava destekli operasyon da başlatıldı.

2 yıl önce Diyarbakır'a görev için gelen şehit polis memuru Arslan’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilirken Şehit polis Arslan’ın cenazesinin, yapılacak işlemlerinin ardından memleketi Samsun’a gönderileceği bildirildi.


 


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