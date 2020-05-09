Diyarbakır'da gelin kaynana kavgası hastanede bitti

Dehşet olay Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşandı.

Aynı evde yaşayan kaynana Meyaser O., gelini Nergiz S. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi ile kaynana Meyaser O., gelini Nergiz S'yi eline geçirdiği bıçak ile defalarca bıçakladı.Gürültüyü duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Selehaddin Eyyubi Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Öte yandan güvenlik güçleri ise Meyaser O.'yu gözaltına alarak olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.