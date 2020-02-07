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Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışma

Diyarbakır'da iki grup arasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Pompalı tüfek ve silahların çıkarıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

07 Şubat 2020 Cuma 23:07
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışma

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen olay iki grup arasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre Yeniköy Mahallesi'nde karşılaşan iki grup henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladılar. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine silahlar ve pompalı tüfekler çıkarıldı.

Silah ve pompalı tüfekle birbirlerine saldıran grup arasında yaşanan olayda 4 kişi yaralandı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaşanan kavgayı ayırarak bölgeyi güvenli hale getirdi. Sağlık ekipleri ise yaralı kişileri ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı.

Güvenlik güçleri, kavganın yaşandığı sokakta giriş çıkışa kapatırken olay yeri inceleme ekipleri çatışma sırasında yerde olan boş kovanları tespit etmek için çalışma başlattı. Mahallede bulunan birçok eve kurşun isabet ettiği gözlemlenirken olay yerinde bulunan boş kovanların çokluğu da dikkat çekti.

Kavgaya karıştıkları belirlenen 4 kişi silahları ile birlikte gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldüler. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtilirken olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Silahlı KavgaDiyarbakırBağlar
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