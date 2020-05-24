Diyarbakır'da kavgada oğlunun öldüğünü öğrenen annenin kalbi evlat acısına dayanamadı

Diyarbakır'da hayvan otltma kavgası kanlı bitti. Kayapınar ilçesinde meydana gelen olayda iddilara göre, M.G. ve A.G. isimli şahıslar hayvan otlatma meselesi yüzünden sözlü tartşmaya başladılar. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine araya aileler girdi ve kavgada silahlar konuştu.

İki ailenin birbirlerine girdiği kavgada çıkan silahlı çatışmada 27 yaşındaki Nevab S., vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. Nevab S. kanlar içerisinde yere yığılırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri geldi. Yaralı, Nevab S. ilk müdahalenin olay yerinde yapılmasından sonra ambulansa alındı ve hastaneye kaldırıldı fakat burada doktorların tüm çabalalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Oğlunun hayatını kaybettiğini öğrenen anne Necla S. (50), evlat acısına dayamanadı ve kalp krizi geçirdi. Necla S. hastaneye kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay yerinde bulunan Jandarma komando timleri de Sağkulak Mahallesinde operasyon başlattı. Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte iki aileden şüpheli toplam 9 kişi tespit edildi ve gözaltına alındı. Köyde yapılan araştırmalarda şüpheli şahıslardan 2'si saklandıkları kümeste yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalar sonucunda ise 3 uzun namlulu silah, 3 tabanca ve kasaturaya el konulurken sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesilen 11 kişinin jandarmadaki işlemleri devma ediyor.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2020, 14:23