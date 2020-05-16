Diyarbakır'da mevlide katılan 9'u çocuk 37 kişi koronaya yakalandı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralının ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir evde okutulan mevlitten sonra katılan 37 kişide koronavirüse rastlandı. Ayrıca testleri pozitif çıkan 37 kişinin 9'unun çocuk olduğu öğrenildi.

İlçede rahatsızlanarak hastaneye başvuran bir kişinin test sonuçları pozitif çıktı. Kişi hemen hastaneye yatırılarak tedavi altına alınırken 10 gün önce katıldığı mevlitten sonra rahatsızlandığı ortaya çıktı. Devreyeekipleri girdi ve mevlide katılım gösterenler belirlenerek sağlık taramasından geçirildi.

Yapılan testler sonucunda ise aralarında 9 çocuğun bulunduğu 36 kişide daha koronavirüs tespit edilirken 9 çocuk pandemi hastanesi olarak faaliyet gösteren Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Diğer 28 kişi ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı bildirildi.

