Diyarbakır'da olaylı kavga! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da bugün önceden husumetli 2 grup arasından çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların ateşlendiği kavgada 2 kişi hayatını kaybetti 6 kişi ise yaralandı.

Diyarbakır'da olaylı kavga! Ölü ve yaralılar var
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Olaylı kavga Diyarbakır yenişehir ilçesinde meydana geldi. 

Alınan bilgilere göre önceden aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma kısa süre içinde silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Şehmuz A, Hatip A, Orhan A, Fikri A, Cihan Ç, Nazlı E, İzzettin E. ile 6 yaşındaki Yücel E. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN 2 KİŞİ KURTARILAMADI

Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yaralılardan Şehmuz A. ile İzzettin E. hayatını kaybetti.

2 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili soruşturma sürüyor.


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