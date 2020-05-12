Diyarbakır'da olaylı kavga! Ölü ve yaralılar var

Olaylı kavga Diyarbakır yenişehir ilçesinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre önceden aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma kısa süre içinde silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Şehmuz A, Hatip A, Orhan A, Fikri A, Cihan Ç, Nazlı E, İzzettin E. ile 6 yaşındaki Yücel E. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN 2 KİŞİ KURTARILAMADI

Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yaralılardan Şehmuz A. ile İzzettin E. hayatını kaybetti.

2 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili soruşturma sürüyor.