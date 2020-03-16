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Diyarbakır'da sokak ortasında düzenlenen silahlı saldırı! Bilanço 1 ölü

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe Semti Cumhuriyet Mahallesi 403. Sokak'ta, Tacettin Dağdibi isimli bir kişi sokakta yürürken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.Bilanço 1 ölü

16 Mart 2020 Pazartesi 00:23
Diyarbakır'da sokak ortasında düzenlenen silahlı saldırı! Bilanço 1 ölü

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe Semti Cumhuriyet Mahallesi 403. Sokak'ta, Tacettin Dağdibi isimli bir kişi sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı.

YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI
Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dağdibi’ne olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Tacettin Dağdibi, hayatını kaybetti. Öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme yaparken saldırıyı düzenleyen şahıs veya şahısların yakalanması için geniş çapta operasyon başlattı.

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırDiyarbakır Silahlı Saldırı
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