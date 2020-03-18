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Diyarbakır'dan kahreden haber! Baba ve kızı silahlı saldırıda öldürüldü

Olay Diyarbakır'ın çermik ilçesinde yaşandı. Kendi işlerinde çalışmaya giden baba ve kızı silahlı saldırıda öldürüldü.

18 Mart 2020 Çarşamba 01:33
Diyarbakır'dan kahreden haber! Baba ve kızı silahlı saldırıda öldürüldü

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, İddiaya göre, Özkahraman Ailesi, geçen yıl Konuksever Mahallesi'nde yaşanan ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından Adana'ya göç etti. Aile, 2 ay önce yaşadıkları Çermik ilçesine bağlı Bayırbağı Mahallesi'ne geri döndü.

Ancak bugün bahçelerine çalışmaya giden baba Selahattin Özkahraman (65) ile 2 çocuk annesi kızı Süreyya Özkahraman (34) kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. 

SALDIRGANLAR KAÇTI

Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, baba-kızın olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi. Selahattin Özkahraman ile Süreyya Özkahraman'ın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere morga gönderilirken, mahallede yoğun güvenlik önlemi alan jandarma, saldırganları belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırının husumet dolayısıyla gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırSilahlı Saldırı
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