İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
118776
ALTIN
292.751
DOLAR
5.8736
STERLİN
7.6860
EURO
6.5141

Diyarbakır Lice'de Kıran-11 operasyonu; 2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen 'Kıran-11' operasyonunda PKK'ya ait 2 ton 80 kilo esrar ve 30 kilo el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

10 Ocak 2020 Cuma 12:59
Diyarbakır Lice'de Kıran-11 operasyonu; 2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Jandarma ekipleri PKK terör örgütüne bir operasyon düzenledi. İl jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 'Kıran-11' adı verilen Narko-Terör Operasyonu kapsamında PKK'ya ait 2 ton 80 kilo esrar ve 30 kilo amonyum nitrat ile hazırlanan el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Diyarbakır Lice'de Kıran-11 operasyonu; 2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Kısrala ait bir arazide çalıların ve kayalıkların arasına gizlenmiş ve üzeri branda ile çalılarla kapatılmış olarak bulunan 28 jelikan bidonla 36 çuval içerisinde saklanmış 2 ton 80 kilogram esrar, elektronik tartı ve 2 adet elek ele geçirildi. Jandarma ekipleri esrar ve elektronik tartının imha edilmesi için muhafaza altına alındığını bildiriken eleklerin imha edildiğini kaydettiler.

Diyarbakır Lice'de Kıran-11 operasyonu; 2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Diğer taraftan aynı operasyon kapsamında İl Jandarma ekipleri, Yolçatı Köyü kırsalında yine kayalıklar arasına gizlenmiş bir patlayıcı düzeneği tespit etti. Yaptıkları incelemede üzerinde elektrik kablosu bulunan, 30 kilo amonyum nitrat ve şeker karışımıyla hazırlanmış düzenek bulundu. EYP Tespit İmha Timi olay yerine gelerek düzenekleri kontrollü bir şekilde imha etti.

Diyarbakır Lice'de Kıran-11 operasyonu; 2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu OperasyonuDiyarbakır LicePkk OperasyonuIl Jandarma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berfin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygu dolu paylaşım
Berfin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygu dolu paylaşım
Beşiktaş'ta vinç üst geçidi parçaladı! Yoluna devam eden sürücüyü polis son anda yakaladı
Beşiktaş'ta vinç üst geçidi parçaladı! Yoluna devam eden sürücüyü polis son anda yakaladı
Afyonkarahisar'da kız kaçırma kavgası! İki aile arasında silahlar konuştu
Afyonkarahisar'da kız kaçırma kavgası! İki aile arasında silahlar konuştu
Sıcak gelişme: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül mahkumlara af için son dakika açıklaması yaptı
Sıcak gelişme: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül mahkumlara af için son dakika açıklaması yaptı
TEM Otoyolunda ölümlü trafik kazası! Motorsiklet halk otobüsünün altına girdi
TEM Otoyolunda ölümlü trafik kazası! Motorsiklet halk otobüsünün altına girdi
Denizde korkunç kaza! Kilyos'ta tanker, balıkçı teknesine çarptı; 3 kişi kayıp
Denizde korkunç kaza! Kilyos'ta tanker, balıkçı teknesine çarptı; 3 kişi kayıp

Popüler Haberler

Maaş yazısı nereden, nasıl alınır? Maaş yazısı örneği ve maaş yazısı çıkartma işlemleri
Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Kredi kartı kullanıma kapatılır mı?
Çiçero filmi gerçek hikaye midir? İlyas Bazna kimdir?
MEB 2020 Özür Grubu Atamaları tercih edilebilecek okulların listesi
1. 2. ve 3. dereceden akraba ne demektir? Akrabalık dereceleri ve anlamları
Temizlik Benim İşim 10 Ocak Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu? Finalde yarışmadan kim elendi?
Kanalların yayın akışları 10 Ocak Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-Okul VBS) Giriş Ekranı ile not ve devamsızlık bilgileri sorgulama
Kuaförüm Sensin 10 Ocak Cuma kim elendi? Kim gitti? Haftanın kazananı kim oldu? İşte elenen ve haftanın birincisi
Yeşilay personel alımı yapıyor! Kuruma 3000-4500 TL maaşla en az ilkokul mezunu personel alınacak
2020 İlave tediye ödeme miktarı ne kadar?
Ziraat Bankası yüzde 0.49 oranlı konut kredisi kampanyası
Günlük burç yorumları 9 Ocak 2020 Perşembe - Günlük burç ve yıldız falınız günlük hayatınız için neler söylüyor?
Tutunamayanlar dizisi kaç bölüm sürecek? Dizi ne zaman final yapacak?
Cuma Günü ibadetleri nelerdir? 10 Ocak Cuma günü dua, namaz ve zikirleri
2019 YKS En başarılı liseler başarı sıralaması
Dudak çatlaması sebepleri nelerdir, neden olur? Dudak çatlamasının geçmesi için pratik yöntemler
Kral dizisi ne zaman başlayacak? Kral dizisinin oyuncuları ve konusu
2020 Sınav görevi ücretleri belli oldu
Ay tututlması ne zaman saat kaçta olacak? Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? Bu akşam parçalı ay tutulması yaşanacak!
Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 4A, 4B, 4C Emekli maaş hesaplaması

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.