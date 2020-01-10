Diyarbakır Lice'de Kıran-11 operasyonu; 2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Jandarma ekipleri PKK terör örgütüne bir operasyon düzenledi. İl jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 'Kıran-11' adı verilen Narko-Terör Operasyonu kapsamında PKK'ya ait 2 ton 80 kilo esrar ve 30 kilo amonyum nitrat ile hazırlanan el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Kısrala ait bir arazide çalıların ve kayalıkların arasına gizlenmiş ve üzeri branda ile çalılarla kapatılmış olarak bulunan 28 jelikan bidonla 36 çuval içerisinde saklanmış 2 ton 80 kilogram esrar, elektronik tartı ve 2 adet elek ele geçirildi. Jandarma ekipleri esrar ve elektronik tartının imha edilmesi için muhafaza altına alındığını bildiriken eleklerin imha edildiğini kaydettiler.

Diğer taraftan aynı operasyon kapsamında İl Jandarma ekipleri, Yolçatı Köyü kırsalında yine kayalıklar arasına gizlenmiş bir patlayıcı düzeneği tespit etti. Yaptıkları incelemede üzerinde elektrik kablosu bulunan, 30 kilo amonyum nitrat ve şeker karışımıyla hazırlanmış düzenek bulundu. EYP Tespit İmha Timi olay yerine gelerek düzenekleri kontrollü bir şekilde imha etti.