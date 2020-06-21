Diyarbakır oto pazarı fazla normalleşti! Virüs tedbirleri hiçe sayıldı

Türkiye’de coronavirüs sonrası normalleşme süreci 1 Haziran itibariyle başlamıştı. Normalleşme adımlarıyla birlikte vaka sayılarında artışlar yaşanmaya başladı. Yapılan haberlerde artışın yaşandığı kentler arasında ilk sırada yer alan Diyarbakır’da 54 kişi hayatını kaybederken, 205 hasta tedavi altına alındı. 20’si yoğun bakım ve 6’sının ise solunum cihazıyla hayata tutunmaya çalıştığı Diyarbakır’da 189 vatandaş kendini evinde izole etti.

Virüs tedbirlerine uyulmadı

Diyarbakırlı vatandaşlar soluğu Pazar günü erken saatlerinde açılan oto pazarında aldı. Virüs tedbirlerinin alınmadığı pazarda vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görülürken, çok sayıda vatandaşın maskesiz dolaştığı görüldü.

‘’Çok dikkat etmemiz lazım.’’

Van’dan Diyarbakır’a açık oto pazarı için gelen bir kişi esnaf olduğunu ve araç satın almak için oto pazarına geldiğini belirtti. Çağla Çelik, kimsenin tedbir almayıp virüsü umursamadığından yakınarak 40 bin TL’lik arabanın şuanda 55 – 60 bin TL’ye çıktığından yakındı. Çelik, bir ay önce 50 bin TL’ye satılan otomobillerin şuanda 60 bin TL’den alıcı bulduğunu dile getirdi.