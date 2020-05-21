Diyarbakır’da sürücü aracı ile mağazaya uçtu, aracını bırakıp kaçtı!

Diyarbakır’da akıl almaz bir kaza meydana geldi. Sokağa hızla giren ve aracın hakimiyetini kaybeden sürücü mağazaya uçarak girdi. Olay sonrasında aracını bırakarak kaçan sürücü halen aranıyor.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken mağazaya giren aracın sahibi aranmaya devam ediyor. Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Ofis mahallesinde meydana gelen olayda, 27 AOL 33 plakalı araç sokağa hızla girmeye çalışınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın hakimiyetini kaybettikten sonra merdivenlerden uçan araç mağazaya girdi. Aracını olay yerinde bırakarak kaçan araç sahibi için ise arama emri çıkarıldı.

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Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 21:15