Diyarbakır’da sürücü aracı ile mağazaya uçtu, aracını bırakıp kaçtı!

Diyarbakır’da akıl almaz bir kaza meydana geldi. Sokağa hızla giren ve aracın hakimiyetini kaybeden sürücü mağazaya uçarak girdi. Olay sonrasında aracını bırakarak kaçan sürücü halen aranıyor.
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