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Diyarbakır’da yürek yakan iki ölüm

Diyarbakır’da yürekleri yakan iki ölüm yaşandı. Serinlemek için Dicle Nehri’ne giren Mehmet Ökmen ve yeğenini sudan çıkarmaya çalışan Şeyhmuş Arı hayatını kaybetti.

25 Haziran 2020 Perşembe 10:15
Diyarbakır’da yürek yakan iki ölüm
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Aynı günde Diyarbakır’dan iki ölüm haberi! Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Mehmet Ökmen (17) serinlemek için girdiği Dicle Nehri’nde akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Bir diğer ölüm haberi ise Silvan ilçesinden geldi. Şeyhmuş Arı (40), suya giren yeğenini çıkarmaya çalışırken boğularak can verdi.


Koronavirüs nedeni ile İstanbul’dan Diyarbakır’a akrabalarının yanına gelen Mehmet Ökmen’in cansız bedeni, serinlemek için girdiği Dicle Nehri’nden çıkarıldı. Olay, Merkez Sur ilçesinde yaşandı.

Diyarbakır’da bir diğer boğulma haberi ise Silvan ilçesinden geldi. Ailesi ile birlikte balık tutmaya giden Şeyhmus Arı, gölete giren yeğeninin çırpındığını görünce suya atladı. Kısa süre içerisinde akıntıya kapılan Şeyhmus Arı’nın cansız bedeni AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Ailesi sinir krizi geçirdi.


Son Güncelleme: 25.06.2020 10:15
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