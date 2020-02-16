Doğalgaz arama gemisi Barbaros Hayrettin Paşa'da beklenmeyen ölüm!

Bugün Akdeniz açıklarında yer alan 36. parselde doğalgaz arama çalışmaları yapan Barbaros Hayrettin Paşa sismografik araştırma gemisinden oldukça ilginç bir haber geldi. Barbaros Hayrettin Paşa sismografik araştırma gemisinden gelen habere göre bugün saat 11.45 sularında İngiliz uyruklu bir personel olan Christopher Ross Mcculloch’un aniden rahatsızlandığı ifade edildi.
Polis tarafından yapılan açıklamaya bakıldığında personelin rahatsızlanması ve sonrasında hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak soruşturmaların devam ettiği belirtildi.
Son Güncelleme: 16.02.2020 13:02