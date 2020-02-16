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Doğalgaz arama gemisi Barbaros Hayrettin Paşa'da beklenmeyen ölüm!

Akdeniz 36. Parselde doğalgaz araması yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemisinde beklenmeyen ölüm gerçekleşti! İngiliz uyruklu personelin aniden rahatsızlandığı ve sonrasında hayatını kaybettiği açıklandı…

16 Şubat 2020 Pazar 13:02
Doğalgaz arama gemisi Barbaros Hayrettin Paşa'da beklenmeyen ölüm!

Bugün Akdeniz açıklarında yer alan 36. parselde doğalgaz arama çalışmaları yapan Barbaros Hayrettin Paşa sismografik araştırma gemisinden oldukça ilginç bir haber geldi. Barbaros Hayrettin Paşa sismografik araştırma gemisinden gelen habere göre bugün saat 11.45 sularında İngiliz uyruklu bir personel olan Christopher Ross Mcculloch’un aniden rahatsızlandığı ifade edildi.

İngiliz uyruklu perosnel Christopher Ross Mcculloch’un araştırma gemisinde ani bir şekilde rahatsızlanması sonrasında Türkiye’den bir helikopter kaldırıldığı ve gemiden hasta personelin alınarak Ercan Havalimanı’na getirdiği açıklandı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Christopher Ross Mcculloch’un kurtarılamadığı dile getirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamaya bakıldığında personelin rahatsızlanması ve sonrasında hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak soruşturmaların devam ettiği belirtildi.

Son Güncelleme: 16.02.2020 13:02
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