Doğu Anadolu Bölgesinin en sıcak ili Erzincan oldu!

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği 2020 yılında Doğu Anadolu’nun en sıcak ili Erzincan oldu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu seyredecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olurken geceleri en düşük sıcaklık Ağrı’da 6, Erzurum, Kars ve Ardahan’da 8, Erzincan’da 14, Iğdır’da 15 derece. Olarak ölçülecek.

Gündüz saatlerinde ise en yüksek sıcaklıklar Erzincan’da 28, Iğdır’da 27, Erzurum’da 22, Kars’ta 21, Ağrı’da 23, Ardahan’da 18 derece. Olarak ölçülecek.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 17:52