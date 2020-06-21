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Doğum günü partisi pahalıya patladı: 37 bin lira ceza kesildi

İstanbul Maltepe'de ev kiralayarak doğum günü partisi düzenleyen 12 kişiye, toplamda 37 bin 800 lira para cezası kesildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gidilen evin günlük olarak kiralandığı ortaya çıktı.

21 Haziran 2020 Pazar 19:33
Doğum günü partisi pahalıya patladı: 37 bin lira ceza kesildi
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İstanbul Maltepe’de polis ekipleri, günlük kiralık evde parti düzenlendiği belirlenen eve baskın düzenledi. Partide bulunan 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira para cezası kesildi.

37 bin 800 lira ceza kesildi


Maltepe ilçesinin Altıntepe Mahallesinde, gece saat 23.30’da mahalle sakinlerinin bir dairede parti yapıldığını ihbar etmesi üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. İhbar edilen eve giren ekipler Sena İrem A., Yasemin C. K., Onur K., Didem S., Ozan T., Arife G., Demet B., Seren Y., Ahmet İlter A., Metehan A., Celal S. Ve İlkay E. Ö. isimli 12 kişinin yasakları hiçe sayarak doğum günü partisi yaptıklarını tespit etti. Evdeki herkese 3 bin 150’şer lira olmak üzere toplam 37 bin 800 lira ceza kesildi.

Günlük kiralık daire mühürlendi

Günlük kiraya verilen daire ruhsatsız olması nedeniyle polis ekipleri tarafından mühürlendi. Evde bulunan kişiler verdikleri ifade de evi bir günlüğüne 450 TL karşılığında kiraladıklarını ve doğum günü partisi yapmak için bir araya geldiklerini söyledi.


Son Güncelleme: 21.06.2020 19:33
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