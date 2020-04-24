İstanbul 14°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
99143
ALTIN
388.805
DOLAR
6.9715
STERLİN
8.6182
EURO
7.5308

Dolandırıcılar bu sefer bilim kurulunu kullandılar

Dolandırıcılar bu sefer korona virüs ile mücadele de Türkiye'ye rehberlik eden bilim kurulunu kullanarak bir profesör'ü dolandırmaya kalktılar.

24 Nisan 2020 Cuma 16:16
Dolandırıcılar bu sefer bilim kurulunu kullandılar

Dolandırıcıların yöntemlerin duyanlar kulaklarına inanmıyor,bu sefer de korona virüs ile mücadele de Türkiye'ye rehberlik eden bilim kurulunu kullanarak bir profesör'ü dolandırmaya kalktılar.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kazım Üzüm'ü telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı olarak tanıttı. Üzüm'e 22 bin TL'lik maaş vaat eden ve evrak hazırlamasını isteyen dolandırıcılar, şehit ya da gazi ailelerinin hesabına da bağış yapmasını talep etti. Kendisine bağış yapması için hesap numarası da iletilen Üzüm, durumdan şüphelenerek, bakanlığa ulaştı. Dolandırılmak istendiğini anlayan Üzüm, polise giderek şikayetçi oldu.

'TUZAĞA DÜŞMEDİM'

Dolandırıcılarının tuzağına düşmeyen Prof. Dr. Kazım Üzüm, "Kendini Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı olarak tanıtan kişi, şahsımı Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kuruluna almak istediklerini söyledi. Çok mutlu oldum, 'çok yararlı olacağımı' söyledim. Bunun üzerine ertesi gün sekreterine söyleyeceğini ve beni Bilim Kurulu üyeliğine aldıracağını söyledi. Ertesi gün sekreteri beni aradı; beni Bilim Kuruluna alacaklarını, bunun için 22 bin lira maaş alacağımı, yalnız bir bağış yapmam gerektiğini iletti. Bu bağış işi gündeme gelince, bunun bir normal prosedür olmadığını anlayıp, sanki inanmışım gibi davranarak 'tamam' dedim. 'Parayı bulamıyorum, siz benim maaşımı yatırın, ben o zaman ilk maaşımın tamamını da yatırabilirim' diye söyledim" dedi.

'DİKKAT ETMEK GEREKİR'

Dolandırıcıların bulunması temennisinde bulunan Prof. Dr. Üzüm, "Olaydan sonra emniyete geldim, görevli arkadaşlara, yaşadığım olayı anlatıp, tutanak altına aldırdım. Beni arayanlar, dolandırıcılığa teşebbüs ettiler. Özellikle istediğim şey; bu suç örgütünün çökertilmesi, başkalarının dolandırılmasının önlenmesidir. Bana bir zarar veremediler ama başkalarına bu zarar dokunabilir, dikkat etmek gerekir" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
DolandırıcılarBilim KurulunuProf. Dr. Kazım ÜzümKayseri Erciyes Üniversitesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ozan Öztürk bulundu mu? Yavru köpeği yerlere vurarak öldüren cani aranıyor!
Ozan Öztürk bulundu mu? Yavru köpeği yerlere vurarak öldüren cani aranıyor!
İBB yardım paketi dağıtımına başlıyor
İBB yardım paketi dağıtımına başlıyor
Manisa aileler arası silahlı kavga! Bilanço :aynı aileden 4 ölü
Manisa aileler arası silahlı kavga! Bilanço :aynı aileden 4 ölü
Sağlık Bakanlığı'ndan Kovid-19 kapsamında Ramazan tedbirleri!
Sağlık Bakanlığı'ndan Kovid-19 kapsamında Ramazan tedbirleri!
Tunceli'den sevindiren haber! Hiç koronavirüs vakası kalmadı
Tunceli'den sevindiren haber! Hiç koronavirüs vakası kalmadı
İftar'da hangi dualar okunur? İşte iftarda okunacak dualar ve anlamları
İftar'da hangi dualar okunur? İşte iftarda okunacak dualar ve anlamları

Popüler Haberler

Kuruluş Osman Engin Altan Düzyatan diziye geri mi geliyor! Kuruluş Osman yeni bölümünde heyecanlandıran sahne!
Sahur yapmadan oruç tutulur mu? Oruca ne zaman, nasıl niyet edilir?
Günlük Burç Yorumları 14 Mayıs 2020 Perşembe Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Memlekete geri dönüş göç yardımı nasıl alınır? Köye dönüş yardımları şartları nelerdir?
İmsak vakti nedir? İmsak nedir? İmsak vakti ne zaman başlar?
Ömer Döngeloğlu hangi kanalda programa çıkıyor? 2020 Ömer Döngeloğlu ramazan programı hangi kanalda?
POMEM, PMYO, PAEM ile yapılacak olanpolis alımları ilişkin yayımlanan yeni kararlar ve yeni düzenlemeler
Corona virüsü aşısı verimli mi? COVID-19 aşısı için neler söylendi? Deneme sonuçları nasıl?
Turkcel, Vodafone, Türk Telekom, Bimcell ve PTTcell GSM operatörleri ramazan ayı internet hediyesi kampanyaları
2020 Turkcell ramazan ayı bedava internet kampanyaları
Kafeler ve kahveler ne zaman açılacak?
Ev hanımları emeklilik ve sigorta başvuruları nereden yapılacak?
Ziraat bankası 25 Bin TL taşıt kredisi faizi ve geri ödeme planı
Evde ağız maskesi paketleme işi nasıl yapılır?
Cezaevlerinde mahkum tahliyeleri ne zaman başlayacak?
Arka Sokaklar Rıza Baba diziye ne zaman dönecek?
Kömür yardımı başvurusu nereye yapılır? Kömür yardımı veren kurumlar
Badem Şekeri film mi dizi mi? Badem Şekeri kaç bölüm? Badem Şekeri filmi nerede çekildi? Badem Şekeri oyuncuları ve konusu
Ücretsiz izne çıkarılanlara 1177 Lira destekten kimler yararlanabiliyor? İşsizlik fonu desteği başvurular nereye yapılacak? Ödemeler ne zaman?
Kanal 7 Sahur Vakti programında Ömer Döngeloğlu neden yok?
Gelinim Mutfakta yeni bölüm neden yok, Gelinim Mutfakta saat kaçta başlayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.